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    Balacera en Pudahuel deja una persona herida: Carabineros informa que recibió 12 impactos de bala

    El hecho ocurrió cerca de las 09.45 horas en la intersección de Puerto de Palos con Cignus. De acuerdo con información policial preliminar, se habría registrado una riña entre un grupo indeterminado de personas. La víctima permanece internada fuera de riesgo vital.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Balacera en Pudahuel deja una persona herida: Carabineros informa que recibió 12 impactos de bala SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Las primeras diligencias se desarrollan tras una balacera registrada en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, que dejó a una persona herida de bala.

    El hecho ocurrió aproximadamente a las 09.45 horas en la intersección de las calles Puerto de Palos con Cignus, donde, de acuerdo con información policial preliminar, se habría producido una riña entre un grupo indeterminado de personas.

    Según los antecedentes entregados posteriormente por Carabineros, la víctima presenta 12 impactos de bala.

    La persona fue trasladada inicialmente hasta un centro asistencial y posteriormente derivada al Hospital San Juan de Dios, donde permanece internada y fuera de riesgo vital.

    Carabineros indicó que el hecho se produjo en el contexto de una riña. Las diligencias para esclarecer lo ocurrido se mantienen en desarrollo.

    Balacera en Pudahuel deja una persona herida: Carabineros informa que recibió 12 impactos de bala Diego Martin
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