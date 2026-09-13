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    Ministra de la Mujer critica prescripción en caso de Mariana Sepúlveda: “El autor confeso de un crimen queda libre”

    La titular de la Mujer y la Equidad de Género acusó impotencia respecto a la prescripción en el caso. Además, señaló que ya tomó contacto con el ministro de Justicia para abordar este tipo de situaciones.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ministra Judith Marín cuestiona prescripción en caso Mariana Sepúlveda: “Vemos con impotencia” la situación. En la imagen, Judith Marín.

    La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, se refirió al caso de Mariana Sepúlveda, desaparecida hace 18 años, y manifestó su preocupación por la prescripción en la causa.

    Sus declaraciones se conocen luego de que este viernes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizara a Ghislain Quiroz, quien confesó ser el supuesto autor del crimen de Sepúlveda.

    La Fiscalía formalizó al imputado por los delitos de homicidio calificado, exhumación ilegal e inhumación ilegal. Además, el tribunal decretó su internación provisoria en la unidad de salud de Gendarmería y fijó una audiencia para el próximo 15 de octubre con el objetivo de discutir la prescripción del caso.

    Ministra Judith Marín cuestiona prescripción en caso Mariana Sepúlveda: “Vemos con impotencia” la situación. En la imagen, Mariana Sepúlveda.

    En ese contexto, Marín sostuvo: “Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lamentamos profundamente que la justicia haya confirmado el sobreseimiento total y definitivo por prescripción del delito”.

    La secretaria de Estado expresó además su cercanía con la familia de Mariana.

    “Nos ponemos en el lugar de la madre, de la familia de Mariana, y vemos con impotencia cómo el autor confeso de un crimen queda libre y el delito en total impunidad”, señaló.

    Ministra Judith Marín cuestiona prescripción en caso Mariana Sepúlveda: “Vemos con impotencia” la situación

    Marín aborda preocupación por la prescripción

    La ministra indicó que ya tomó contacto con el titular de Justicia para manifestar su inquietud respecto de este tipo de situaciones.

    “Ya nos hemos puesto en contacto junto al ministro de Justicia, y hemos manifestado nuestra preocupación respecto de la prescripción en estos casos que han afectado especialmente a una mujer”, afirmó.

    Durante la formalización, el fiscal Marcelo Cabrera había explicado que la discusión respecto de la prescripción corresponde a aspectos jurídicos relacionados con los plazos y con una eventual interrupción o suspensión de estos.

    Ministra Judith Marín cuestiona prescripción en caso Mariana Sepúlveda: “Vemos con impotencia” la situación

    “Es una discusión bien técnica”, señaló el persecutor.

    La defensa de Quiroz, encabezada por la abogada Monserrat Sanzana, también informó que el imputado mantiene “un diagnóstico de una discapacidad cognitiva”. Para determinar su condición mental, el Servicio Médico Legal realizó peritajes cuyos resultados aún no se conocen.

    Cabrera sostuvo que ese documento “va a ser fundamental para ver cómo se continúa la causa, bajo el alero de un procedimiento especial o bajo un procedimiento normal ordinario”.

    Más sobre:Judith MarínMariana SepúlvedaMinisterio de la MujerHomicidioInvestigaciónPolicial

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