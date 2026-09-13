Nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán acuerdo para exigir referendos de independencia del Reino Unido. En la imagen, la bandera del Reino Unido.

Los líderes de los partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes 14 de septiembre en Cardiff para firmar un memorando de entendimiento en favor de la independencia y exigir al Gobierno británico la convocatoria de referendos en sus respectivos territorios.

El ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, del Plaid Cymru, recibirá al jefe del Gobierno escocés, John Swinney, del Partido Nacionalista Escocés (SNP), y a la líder norirlandesa Michelle O’Neill, del Sinn Féin.

Los tres participarán en la cita como dirigentes de sus partidos y no como representantes de los Gobiernos regionales. También está prevista la presencia de la líder de la oposición irlandesa, Mary Lou McDonald, de Sinn Féin.

Plaid Cymru, el SNP y Sinn Féin redactarán una declaración conjunta para reclamar mayores competencias y el derecho a realizar consultas sobre la separación del Reino Unido.

Nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán acuerdo para exigir referendos de independencia del Reino Unido

Reclamo de mayores competencias para Gales

Ap Iorwerth ha defendido una ampliación de las competencias de Gales dentro del proceso de descentralización británica y ha planteado que Cardiff asuma el control de la policía y la justicia, áreas que permanecen bajo la órbita de Westminster.

“Andy Burnham tuvo más control sobre la policía como alcalde de Mánchester del que yo tengo como ministro principal de Gales, y eso no está bien”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que Gales es “una nación” y no “una región de Inglaterra”, y señaló que la independencia constituye el destino final de un proceso constitucional cuya decisión corresponde a la población galesa.

Nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán acuerdo para exigir referendos de independencia del Reino Unido. En la imagen, Andy Burnham.

Swinney: “Por primera vez en la historia”

De cara a la reunión, John Swinney afirmó este domingo que los tres territorios cuentan actualmente con dirigentes favorables a la independencia.

“Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales proindependentistas” , sostuvo en un comunicado previo a la cita.

“Mañana en Cardiff espero poder debatir sobre un futuro mejor con socios venidos del resto de estas islas, y eso solo es posible con el nuevo comienzo que supone la independencia”, agregó.

El dirigente escocés señaló además que el actual statu quo no es “sostenible” y afirmó que el primer ministro británico, Andy Burnham, “pasará a la historia como el último primer ministro del Reino Unido”.

Nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán acuerdo para exigir referendos de independencia del Reino Unido. En la imagen, John Swinney.

Declaraciones de Trump sobre una Irlanda “unida”

La reunión se producirá dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara durante una visita a Dublín que le gustaría ver una Irlanda “unida” y que aquello ocurrirá “tarde o temprano”.

Sus declaraciones recibieron críticas en el Reino Unido, especialmente desde los partidos opositores.

Nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán acuerdo para exigir referendos de independencia del Reino Unido. En la imagen, Donald Trump.

Reacciones desde Londres

Al respecto, el primer ministro británico, volvió a cerrar la puerta a un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia, luego de que sus declaraciones previas fueran interpretadas por el líder del SNP, John Swinney, como una apertura a establecer un mecanismo para una nueva consulta.

Burnham afirmó que un nuevo referéndum escocés era “impensable” y le señaló a Swinney que “no había consenso para un referéndum de independencia en Escocia”, a diferencia de la situación existente cuando se realizó la consulta de 2014.

El primer ministro sostuvo además que los mecanismos constitucionales para una eventual salida de Escocia e Irlanda del Norte del Reino Unido son diferentes. Esto, después de que el día anterior señalara ante la Cámara de los Comunes que el detonante para una votación sobre la separación correspondía a “exactamente la misma situación en Escocia” que en Irlanda del Norte.

Según los términos del Acuerdo de Viernes Santo, existe una vía para la convocatoria de un referéndum sobre la reunificación irlandesa si “parece probable” que la mayoría de la población de Irlanda del Norte vote a favor de abandonar el Reino Unido.

Nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán acuerdo para exigir referendos de independencia del Reino Unido

En ese sentido, otra de las reacciones surgieron tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual Irlanda unida.

La líder conservadora Kemi Badenoch cuestionó sus comentarios y afirmó: “El presidente Trump, como de costumbre, actúa de forma impulsiva, igual que hizo con Groenlandia y la incorporación de Canadá como estado número 51. Este tipo de declaraciones irresponsables sobre el futuro de los países democráticos son sumamente contraproducentes y generan tensiones innecesarias”.