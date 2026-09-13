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    ¿Hace cuánto un estadounidense no gana el US Open? Zverev va contra Shelton con la misión de arruinar la fiesta del local

    Este domingo las miradas estarán puestas en Nueva York, ciudad en la que se conocerá al nuevo campeón del Grand Slam.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Alexander Zverev se cruza en el camino de Alejandro Tabilo en US Open

    Nueva York se prepara para ser testigo de una nueva final del US Open. Y lo hará con la esperanza de que el título se quede en casa. El alemán Alexander Zverev se enfrentará contra el estadounidense Ben Shelton en la definición por el título.

    Claro que el público local sabe que el favoritismo recae en el germano. Zverev ya acumula seis finales de este tipo, siendo la tercera de la temporada, mientras que Shelton debuta en esta instancia en un Grand Slam.

    Por cierto, el joven de 23 años es el primer afroamericano en alcanzar la final del US Open desde Arthur Ashe en 1972 y aspira a convertirse en el primer estadounidense en ganar este título individual desde que lo hiciera Andy Roddick en 2003.

    Los números que respaldan a Zverev

    Uno de los datos más concluyentes que ponen a Alexander Zverev como el favorito en la final es el historial de enfrentamientos directos contra Ben Shelton.

    El alemán tiene un registro limpio de cinco victorias en igual cantidad de cruces, con 10 de los 11 sets disputados a su favor.

    Su último encuentro se llevó a cabo en las Finales ATP Nitto de 2025, donde Zverev se impuso por 6-3 y 7-6(6). Los otros duelos se desarrollaron el año pasado, incluyendo la final de Múnich, pero este será su primer encuentro en un Grand Slam.

    Otro antecedente a favor del alemán es que enfrenta su tercera final consecutiva de esta clase de torneo. Lo hizo antes en Roland Garros (terminó siendo el campeón), Wimbledon y ahora en el US Open.

    Esta seguidilla solo lo han logrado con anterioridad en este siglo otros seis tenistas: Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Andy Murray. Por cierto, el suizo tiene el récord total de finales seguidas con 10 presencias entre Wimbledon 2005 y el US Open 2007.

    A su vez, Zverev aparece como el líder del PIF ATP Race to Turin, clasificación que suma los puntos del año natural, donde ya acumula 7.950 unidades, la misma cifra que presenta Sinner, pero en el caso de ganar el US Open, quedará con 700 positivos más que el italiano.

    Otro dato que lo pone como candidato es que es el actual líder de victorias de 2026. El germano ha registrado 51 victorias en el año antes de la final, superando a Sinner (44), Frances Tiafoe (42) y Tommy Paul (39). Esto se traduce en un porcentaje de éxito del 79,6% en los 64 partidos disputados hasta la fecha.

    Y a nivel de Grand Slam, es el jugador que más veces ha celebrado un triunfo (23), superando a su máximo perseguidor, Sinner, por 10 victorias.

    Un repunte en la confianza

    A los números anteriores se suma otro aspecto que favorece el juego de Zverev. Este tiene que ver con la confianza que ha desarrollado a lo largo de la temporada.

    Así lo manifestó tras el triunfo en las semifinales. “Las primeras rondas nos reíamos con mi equipo de lo mal que estaba jugando, pero seguí trabajando, empecé a sentir mejor la pelota entrenando y algo debo haber mejorado para estar en la final del US Open”, señaló.

    Algo hizo clic en mí, estar tan cerca tantas veces, yo pensé que este podía ser mi año... Estoy disfrutando de poder jugar finales y no puedo esperar por jugar por el torneo. Va a ser especial jugar contra un local en la final”, añadió.

    El partido entre Alexander Zverev y Ben Shelton está programado para este domingo 13 de septiembre, a partir de las 15.00 horas de Chile.

    Más sobre:TenisUS OpenAlexander ZverevBen Shelton

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