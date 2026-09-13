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    Se confió en el área: Dibu Martínez protagoniza un nuevo blooper en la Premier League

    El nuevo jugador del Chelsea cometió un fallo que significó el 2-1 parcial a favor de Hull City por la cuarta fecha del campeonato inglés. Le han convertido siete goles en los últimos tres partidos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Captura de video.

    Emiliano Martínez sigue pasándolo mal en la Premier League. Este sábado junto a Chelsea terminó sumando un punto tras igualar 2-2 contra Hull City por la cuarta fecha del torneo inglés.

    Con el marcador empatado 1-1, el exportero del Aston Villa cometió un nuevo error que terminó costándole un gol a su escuadra.

    En el minuto 34′ del partido, el guardameta salió con exceso de confianza a puñetear la pelota que llegó al área desde un lanzamiento de esquina. Por lo mismo, no alcanzó a golpear el balón.

    De hecho, un atacante de los Tigres terminó ganando el cabezazo que se estrelló en el horizontal. Tras el rebote, la pelota le quedó servida a Mohamed Belloumi quien se encargó de marcar el 1-2 parcial.

    Para fortuna del argentino, Joao Pedro, en los 66, terminó marcando el que sería la igualdad definitiva.

    Un mal inicio

    Cabe señalar que después de que tuviera fallos similares junto al Aston Villa, el golero intentó buscar un equipo para continuar su carrera. Sin embargo, su búsqueda debió extremarse hasta los últimos días del mercado de pases, pues no querían recibirlo donde se ofrecía.

    Pero cuando Chelsea se vio en la necesidad de buscar un portero, debió ir por Martínez al ser uno de los pocos arqueros que estaban disponibles y que mostraban un nivel cercano a lo que esperaban.

    Así, el mismo día en el que lo presentaron como refuerzo, se estrenó en la cancha. Si bien en dicha ocasión ganaron, acabó recibiendo tres goles del Brighton (4-3). En la fecha siguiente, Chelsea se enfrentó a Arsenal y acabaron perdiendo por 2-1. Ahora, tuvo otros dos tantos en contra, lo que significa que al transandino le han convertido siete tantos en tres encuentros.

    Ahora, el Dibu y compañía intentarán dejar en cero su arco el próximo viernes 18 de septiembre cuando se midan como visitantes ante Brentford.

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