A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming
Los Albos reciben a los Lilas en el Estadio Monumental por la Liga de Primera.
Este domingo Colo Colo recibe a Deportes Concepción, en un duelo válido para la Fecha 23 de la Liga de Primera.
Los Albos se mantienen como líderes de la tabla local y llegan tras empatar sin goles con Huachipato, mientras que el León de Collao tuvo una caída ante Audax Italiano por la cuenta mínima.
Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Concepción
El partido de Colo Colo contra Deportes Concepción es este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción
El partido de Colo Colo contra Deportes Concepción se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
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