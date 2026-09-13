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    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Los Albos reciben a los Lilas en el Estadio Monumental por la Liga de Primera.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Futbol, Colo Colo vs Deportes Concepcion Fecha 5, Copa de la Liga 2026. El Jugador de Colo Colo Arturo Vidal derecha disputa el balon contra Joaquin Larrivey de Deportes Concepcion durante el partido de Copa de La Liga disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 09/05/2026 Diego Martin/Photosport Football, Colo Colo vs Coquimbo Unido. 9th turn, 2026 Copa de La Liga. Colo Colo player’s Arturo Vidal , right vies for the ball against Joaquin Larrivey of Deportes Concepcion during a Copa de la Liga match at Monumental stadium in Santiago, Chile. 09/05/2026 Diego Martin/Photosport DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Este domingo Colo Colo recibe a Deportes Concepción, en un duelo válido para la Fecha 23 de la Liga de Primera.

    Los Albos se mantienen como líderes de la tabla local y llegan tras empatar sin goles con Huachipato, mientras que el León de Collao tuvo una caída ante Audax Italiano por la cuenta mínima.

    Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Concepción

    El partido de Colo Colo contra Deportes Concepción es este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción

    El partido de Colo Colo contra Deportes Concepción se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.

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