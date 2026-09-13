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    Manuel Pellegrini se lanza contra LaLiga: “Me parece fatal la manera de gestionar”

    El estratega chileno criticó el calendario del torneo español. Los andaluces vienen de vencer al Real Madrid y al Lille, a este último por la Champions league.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Manuel Pellegrini

    Manuel Pellegrini habló en la previa al duelo ante Villarreal (lunes, 16 horas). El Betis, que viene de una semana de ensueño tras vencer al Real Madrid, por LaLiga, y al Lille, por la Champions League, visitará al Submarino Amarillo con la ilusión de seguir escalando en el certamen español.

    En la previa al cotejo, sin embargo, el Ingeniero, como pocas veces, criticó a LaLiga. “La semana pasada me pareció muy mala la programación que hicieron de los partidos, tanto para nosotros como para Villarreal. O sea, no tenemos ni ventaja ni desventaja con el equipo que jugamos. Nosotros jugamos el martes pasado, tenemos de martes a lunes para recuperar. Y ahora jugamos lunes, jueves y domingo, con viajes de por medio”, lanzó ante los periodistas presentes.

    “El Villarreal está exactamente igual, va a jugar lunes, jueves y domingo. Pero han tenido sus razones por las cuales lo hicieron así. Pero nosotros hemos jugado el martes, jugado el sábado, jugado el domingo, para no tener tantos partidos de carga de la semana, que además venimos con la Champions League”, afirmó.

    Sus descargos continuaron: “Así que es la programación que hay, hay que dejarlo así. Pero me extrañó jugar tres partidos en una semana y con viajes. Me parece fatal la manera de gestionar estos partidos”.

    El Ingeniero, por lo mismo, adelantó que hará una serie de rotaciones por el calendario. “Bueno, por supuesto, con la cantidad de partidos que hay. Sobre todo esta primera parte, que jugamos ocho partidos en menos de un mes. Recién viniendo de vacaciones, con jugadores que han llegado tarde. Es muy importante tener una rotación. Uno tiende a querer dejar siempre el mismo equipo cuando las cosas andan bien. Pero yo creo que es muy importante tener al plantel involucrado. Tenemos ahora tres semanas, que nuevamente se irán los seleccionados y vamos a volver a tener ocho partidos. Así que se lo digo siempre a los jugadores.

    En relación a su vuelta a enfrentar a Villarreal, equipo que no vencen de visita desde hace cuatro encuentros, Pellegrini valoró el trabajo de Iñigo Pérez, quien llegó a reemplazar al reconocido Marcelino García Toral. En su debut, en los primeros cuatro partidos de LaLiga, el Submarino Amarillo suma dos empates y la misma cantidad de derrotas. Se ubica en la penúltima posición, con apenas dos puntos. “Siempre que hay un cambio técnico, hay cambios de muchas cosas: la mecánica del juego, el conocimiento de los jugadores, la llegada de nuevos jugadores. Yo creo que Íñigo ha demostrado en las partidas anteriores que es un técnico muy capacitado y seguramente retomará el nivel del Villarreal muy pronto”, señaló.

    Para cerrar, el estratega chileno aseguró que el equipo debe seguir trabajando los balones detenidos. De momento, la prensa se lo apunta como su gran falencia en la presente temporada. “Considero que el balón parado es un elemento decisivo para el Betis, para todos los equipos que juegan en LaLiga, para todos los equipos que juegan en la Champions y para todos los equipos que juegan en el fútbol. Iguala a todo lo que es la parte colectiva durante muchos minutos con una acción puntual. Por supuesto, mientras más recibe uno, más cuesta dar vuelta a los marcadores. Por otro lado, también nosotros hemos hecho muchos goles a balón parado y si revisan los goles que han hecho a los otros equipos también hay muchos balones parados. Así que hay que seguir mejorando, hay que seguir intentando ganar los aéreos… Todas las cosas yo creo que son mejorables", dijo.

    Más sobre:Manuel PellegriniBetisCalendarioLa LigaVillarreal

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