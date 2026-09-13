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    Rusia intensifica ofensiva aérea sobre Ucrania con más de 450 drones y Kiev responde con ataques a refinerías

    Según el reporte militar ucraniano, las defensas consiguieron derribar 405 drones de distintos tipos y cuatro Banderol.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Rusia intensifica ofensiva aérea sobre Ucrania con más de 450 drones y Kiev responde con ataques a refinerías

    Rusia lanzó durante las últimas horas una nueva ofensiva aérea contra Ucrania con 453 vehículos aéreos no tripulados, de los cuales 409 fueron neutralizados por las defensas ucranianas.

    Según informó este domingo la Fuerza Aérea de ese país, el ataque incluyó drones kamikaze Shahed, algunos equipados con propulsión a reacción, además de aparatos Gerbera, réplicas Parodia y municiones merodeadoras S8000 Banderol, consideradas un híbrido entre dron y misil.

    Según el reporte militar ucraniano, las defensas consiguieron derribar o bloquear 405 drones de distintos tipos y cuatro Banderol. Pese a ello, se registraron impactos en 13 puntos, mientras que restos de aparatos interceptados cayeron en otros siete sectores.

    La ofensiva se produjo después de una jornada de ataques que dejó víctimas en distintas zonas del país. En Odesa, al sur de Ucrania, dos personas murieron luego de que un misil ruso impactara durante la noche contra un edificio residencial de 25 pisos, según informaron las autoridades locales.

    Ucrania ataca refinerías en Rusia

    En paralelo, Ucrania intensificó sus operaciones con drones sobre territorio ruso. En Tartaristán, dos personas murieron luego de que un dron impactara contra un árbol y afectara a un vehículo en la ciudad de Nizhnekamsk. De acuerdo con el alcalde local, Radmir Beliáyev, otras dos personas resultaron gravemente heridas.

    Posteriormente, las Fuerzas Armadas ucranianas confirmaron un ataque contra la refinería de Nizhnekamsk, instalación que ya había sido blanco de ofensivas anteriores.

    Kiev también aseguró haber golpeado una refinería en Slaviansk-na-Kubani, en el sur de Rusia. Según el Estado Mayor ucraniano, la instalación tiene una capacidad de procesamiento anual cercana a los 5,2 millones de toneladas de crudo y produce combustibles, nafta, fueloil y queroseno de aviación, entre otros productos.

    Las autoridades militares ucranianas sostienen que la planta abastece a las Fuerzas Armadas rusas.

    Ataque cerca de Zaporiyia

    Por otro lado, el director de la agencia atómica rusa denunció un ataque ucraniano contra camiones encargados de transportar combustible hacia la central nuclear de Zaporiyia, instalación actualmente bajo control ruso.

    Según la autoridad, los ataques se produjeron el viernes y afectaron a vehículos cisterna que transportaban diésel hacia la planta. “Dos militares murieron y un gran número de soldados rusos resultaron heridos, algunos de gravedad”, afirmó.

    Los nuevos ataques se producen en medio de una intensificación de las ofensivas cruzadas entre Moscú y Kiev, con operaciones dirigidas tanto contra infraestructura energética como contra objetivos militares y logísticos en ambos países.

    Lee también:

    Más sobre:UcraniaRusiaKievOdesa

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