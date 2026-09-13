Incendio en hogar El Edén de Pitrufquén: las alertas previas, las irregularidades y lo que ahora investiga Fiscalía

El incendio que destruyó el hogar El Edén, en la localidad de Villa Comuy, comuna de Pitrufquén, dejó 16 personas fallecidas y otras diez evacuadas. Desde entonces, la investigación ha comenzado a revelar las condiciones en que operaba la residencia: no tenía autorización para funcionar, había sido fiscalizada anteriormente y existían denuncias por irregularidades y un eventual caso de maltrato.

A ello se suma una investigación penal destinada a establecer las causas del incendio y eventuales responsabilidades, mientras las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas y en la reubicación de quienes lograron sobrevivir.

El fuego comenzó cerca de las 22.30 horas del viernes en el hogar ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta S-70, en Villa Comuy, una localidad rural de Pitrufquén.

En el recinto se encontraban 26 residentes. Diez lograron ser evacuados, mientras que Bomberos encontró posteriormente a 16 personas fallecidas al interior del establecimiento.

Hasta el lugar llegaron siete compañías de Bomberos, además de personal de Carabineros, equipos de emergencia y funcionarios municipales.

La investigación quedó en manos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y del OS-9, bajo instrucciones del ECOH de la Fiscalía de La Araucanía.

Hasta ahora, las autoridades no han informado la causa del incendio.

Solo una cuidadora estaba en el recinto

Uno de los puntos que forma parte de las diligencias es determinar quiénes estaban a cargo de los residentes y qué preparación profesional tenían.

En las primeras horas posteriores a la emergencia se informó que una técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) se encontraba en el establecimiento. Posteriormente se precisó que la mujer que estaba al cuidado de los residentes era una cuidadora que no contaba con certificación de salud.

Incendio en hogar El Edén de Pitrufquén: las alertas previas, las irregularidades y lo que ahora investiga Fiscalía

De acuerdo con los antecedentes recopilados, la mujer salió del inmueble para solicitar ayuda mientras el fuego se propagaba. Cuando regresó junto a vecinos y Bomberos, se logró rescatar a diez personas.

Las autoridades también han revisado versiones respecto de eventuales dificultades para abandonar el recinto. El delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, sostuvo que la información preliminar entregada por Carabineros apuntaba a que el principal obstáculo habría sido la rápida propagación de las llamas en la zona central del inmueble.

El hogar no tenía autorización para funcionar

Con el avance de las horas se confirmó además que El Edén no contaba con autorización para funcionar.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que la residencia afectada carecía de esa autorización y señaló que seguirá la investigación de la Fiscalía para evaluar eventuales acciones dentro de sus atribuciones.

El funcionamiento del establecimiento ya había sido objeto de cuestionamientos antes de la tragedia.

Incendio en hogar El Edén de Pitrufquén: las alertas previas, las irregularidades y lo que ahora investiga Fiscalía NICOLAS KLEIN/ATON

Ljubetic confirmó la existencia de fiscalizaciones anteriores que terminaron con multas, además de un proceso abierto desde 2025 y una denuncia presentada por la Municipalidad de Pitrufquén en febrero de este año.

Entre los antecedentes que actualmente se revisan también existe una denuncia de 2025 relacionada con una eventual situación de maltrato hacia uno de los adultos mayores residentes.

La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, sostuvo que distintos funcionarios habían advertido a las autoridades regionales de Salud sobre las irregularidades del establecimiento, entre ellos profesionales del Cesfam, de atención rural y de Salud Municipal.

Sostenedora en calidad de imputada

“Por favor tengan piedad de uno, no saben todo el dolor que tengo”, respondió entre lágrimas a las cámaras de 24 Horas la sostenedora del hogar El Edén, Aida Tripailad. En paralelo, Carabineros le tomó declaración en calidad de imputada a quien sería la responsable del establecimiento.

El delegado Ljubetic precisó que esa condición no implicaba hasta ese momento una decisión procesal en su contra.

“Prestó esa declaración en esa condición, pero no se ha resuelto ninguna situación procesal sobre la misma”, explicó.

Qué está investigando la Fiscalía

Las diligencias de investigación no solo buscan establecer el origen del incendio, sino también reconstruir las condiciones en que funcionaba el hogar, los permisos con que contaba, las fiscalizaciones realizadas anteriormente, las denuncias recibidas y las eventuales responsabilidades administrativas o penales asociadas al caso.

El Presidente José Antonio Kast anunció además que el Ejecutivo colaborará con la investigación para establecer si existieron fallas previas de fiscalización o prevención.

“Vamos a colaborar plenamente con la justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención, conocer qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas”, sostuvo a través de un comunicado en su cuenta de X .

El Mandatario también instruyó revisar las condiciones de los hogares del país y fortalecer las medidas de prevención, fiscalización y seguridad.

Los sobrevivientes ya fueron reubicados

Durante las horas posteriores al incendio, parte de los sobrevivientes permaneció en un albergue habilitado mientras las autoridades coordinaban una solución definitiva.

Cuatro de ellos fueron acogidos por sus familias y los otros seis fueron trasladados posteriormente a distintos recintos de la Región de La Araucanía según sus necesidades de atención.

Incendio en hogar El Edén de Pitrufquén: las alertas previas, las irregularidades y lo que ahora investiga Fiscalía

Tres adultos mayores fueron derivados a Gorbea, uno a Pucón y otros dos a un hospital de Padre Las Casas, informó la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía.

“Ya podemos anunciar que las personas que fueron salvadas y que se encontraban albergadas ya están reubicadas en recintos que los van a recibir precisamente para poder continuar de mejor manera esa estadía”, afirmó el delegado Ljubetic en un video publicado en sus redes sociales.

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) quedó a cargo de coordinar parte de estas gestiones junto con las autoridades regionales.

Cómo avanza la identificación de las víctimas

En paralelo, el Servicio Médico Legal trabaja en la identificación de las 16 personas que fallecieron.

Para ello se tomaron muestras destinadas a realizar comparaciones genéticas con familiares de las víctimas.

“Hemos avanzado significativamente en el Servicio Médico Legal con las muestras necesarias para efectuar las comparaciones genéticas que permitan identificar concretamente a cada una de las víctimas para posteriormente hacer entrega de los cuerpos respectivos”, explicó Ljubetic.

La Delegación Presidencial informó posteriormente que las muestras ya habían sido obtenidas y que aún faltaba que tres familias se acercaran para completar los procesos de compatibilidad de ADN.

El Gobierno también anunció que se podrán gestionar recursos del Fondo de Ayuda Social del Ministerio del Interior para aquellas familias que enfrenten dificultades para financiar la sepultación de sus familiares.