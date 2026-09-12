Chomali tras fatal incendio en hogar de Pitrufquén: “Una sociedad que no cuida a sus mayores, no tiene futuro”

Cardenal Chomali tras incendio que dejó 16 muertos en Pitrufquén: “Una sociedad que no cuida a sus mayores, no tiene futuro”

El cardenal Fernando Chomali reaccionó este sábado al incendio que dejó 16 personas fallecidas en un hogar de adultos mayores de Pitrufquén y calificó como una “vergüenza nacional” las condiciones de precariedad y abandono que, aseguró, afectan a parte de la población mayor del país.

A través de su cuenta de X, el arzobispo de Santiago sostuvo: “Anoche, un incendio dejó 16 fallecidos en un hogar de ancianos en Pitrufquén. No es la primera vez y no será la última. La precariedad y el abandono de muchos ancianos en Chile es brutal, lo que cuestiona profundamente los mismos cimientos de la sociedad”.

“Rezo por ellos y el eterno descanso de sus almas. ¡Vergüenza nacional! Una sociedad que no cuida a sus mayores, no tiene futuro”, agregó.

Anoche, un incendio dejó 16 fallecidos en un hogar de ancianos en Pitrufquén. No es la primera vez y no será la última. La precariedad y el abandono de muchos ancianos en Chile es brutal, lo que cuestiona profundamente los mismos cimientos de la sociedad. Rezo por ellos y el… — Card. Fernando Chomali (@FernandoChomali) September 12, 2026

El pronunciamiento ocurre luego del incendio registrado la noche del viernes en el hogar El Edén, ubicado en Villa Comuy, comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía. De acuerdo con el balance informado por Carabineros, el fuego comenzó cerca de las 22:30 horas y dejó 16 fallecidos y 10 personas evacuadas.

Investigan permisos y fiscalizaciones previas

Durante la mañana de este sábado, el delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, informó que las autoridades están recopilando antecedentes para determinar si el establecimiento contaba con sus permisos sanitarios en regla y establecer el estado de fiscalizaciones anteriores.

“Estamos en estas primeras horas tratando de reunir los antecedentes fidedignos para dar una respuesta sobre el particular”, señaló la autoridad, quien agregó que también se busca precisar “si eventualmente contaba o no con los permisos sanitarios”.

Entre los antecedentes bajo revisión figura una denuncia de 2025 que, según Ljubetic, se encontraba en tramitación y habría estado relacionada con “una situación de maltrato que eventualmente podría haber recibido alguno de los adultos mayores aquí en el lugar”.

El delegado también afirmó que otras fiscalizaciones realizadas al recinto terminaron con multas luego de detectarse infracciones a la normativa que regula este tipo de establecimientos.

Otro de los puntos que se intenta esclarecer es quién estaba al cuidado de los residentes al momento del incendio. Ljubetic indicó que una de las personas que sobrevivió habría estado a cargo de los adultos mayores, aunque todavía se investiga cuál era su condición técnico-profesional y si efectivamente tenía la calidad de TENS.

Además, Carabineros tomó declaración en calidad de imputada a quien sería la responsable del hogar El Edén. Hasta el momento de esa declaración pública, no se había adoptado una resolución procesal respecto de ella.

La investigación sobre las causas del incendio está a cargo del Labocar y el OS-9 de Carabineros, bajo instrucciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de La Araucanía.