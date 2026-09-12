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    Gobierno cifra en 284 los detenidos por desórdenes del 11-S: Arrau apunta que arrestos aumentaron un 80% respecto a 2025

    El balance también da cuenta de 198 eventos violentos a nivel nacional, producidos entre el 10 y 11 de septiembre.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Gobierno cifra en 284 los detenidos por desórdenes del 11-S: Arrau apunta que arrestos aumentaron un 80% respecto a 2025 Dedvi Missene

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, detalló que durante este pasado 11 de septiembre y en su víspera se registraron un 80% más de detenciones respecto al año anterior.

    “Los violentistas, los delincuentes buscan cualquier excusa para lanzar molotov, disparar, atentar contra la infraestructura pública: los cuarteles, los vehículos, los carabineros y la propiedad privada”, declaró la autoridad.

    284 aprehensiones se concretaron a nivel nacional en las jornadas del 10 y el 11 de septiembre, entre las que figuran 31 menores de edad y 16 extranjeros. De acuerdo con el balance elaborado por el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, se registraron 198 eventos violentos en total.

    Según datos de la institución, el año pasado se registraron 110 detenciones y 264 eventos durante la noche del 11-S, a raíz de diferentes delitos.

    Durante este 2026 no se reportaron civiles damnificados ni daños al transporte público. No obstante, tres carabineros resultaron lesionados, tres cuarteles policiales fueron atacados y seis vehículos fiscales quedaron afectados.

    De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, el sector Villa Francia de Estación Central fue el principal foco de conflictividad, con ataques a Carabineros, barricadas y lanzamiento de bombas molotov.

    “Sé que hay sectores que romantizan con esto de la violencia, las barricadas y las bombas molotov, pero esta línea no la podemos cruzar: el orden, la seguridad, la tranquilidad de los chilenos está en juego”, remarcó Arrau.

    Gobierno cifra en 284 los detenidos por desórdenes del 11-S: Arrau apunta que arrestos aumentaron un 80% respecto a 2025 DIEGO MARTIN/ATON CHILE

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    Más sobre:Martín Arrau11 de septiembreMinisterio de Seguridad

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