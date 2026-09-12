Detienen a cinco personas durante patrullajes preventivos por 11-S en Cerro Navia: portaban más de 90 bombas molotov

La tarde de este viernes, personal de Carabineros detuvo a cinco personas en la comuna de Cerro Navia, en el marco de procedimientos preventivos frente a la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado. Los sujetos portaban más de 90 bombas molotov y fuegos artificiales.

La policía uniformada señaló que se trató de tres procedimientos de mitigación, donde se logró sacar de circulación los elementos incendiarios y pirotécnicos que eventualmente serían usados contra el personal policial en el marco de las manifestaciones de esta fecha.

El coronel Cristian Acevedo, prefecto de la Prefectura Santiago Occidente, aseguró que “hubo tres procedimientos relevantes que dan cuenta de cinco personas detenidas hasta el momento”.

En esa línea, Acevedo informó que uno de los operativos estuvo relacionado con la incautación de material para fabricar bombas molotov “en importante cantidad”.

“Otros sujetos fueron detenidos con mochilas portando bombas incendiarias”, detalló el policía, quien agregó que los otros aprehendidos fueron capturados en posesión de fuegos artificiales.

En ese sentido, desde la institución destacaron que estos procedimientos se encontraban planificados previamente para mitigar hechos vandálicos. Los tres se desarrollaron en la vía pública de la referida comuna.

“El primero de ellos con la detención de dos personas, un mayor de edad y un menor de edad, de 16 años. El segundo con un detenido mayor de edad y en el tercero, dos menores de edad. Todos ellos fueron puestos de disposición del Ministerio Público”, detalló el policía, quien precisó que se trabaja con el Laboratorio de Criminalística para fijar la evidencia obtenida.

Respecto a los detenidos, solo uno de ellos mantiene antecedentes policiales, que correspondería a uno de los adultos.

En poder de los detenidos se encontraron alrededor de 90 botellas de vidrio que “pueden ser usadas en contra de Carabineros, población civil o en contra de locales comerciales”.

En total, también contendrían hasta 17 litros de líquido inflamable, además de contar con mecha, corcho y material adhesivo “con la finalidad de que se adhiera al cuerpo de las personas, estamos hablando de material altamente peligroso”, dijo Acevedo.

Los detenidos no mantenían elementos de consignas políticas ni alusivos al 11 de septiembre. Sin embargo, tenían en su poder guantes y pasamontañas que presuntamente serían usados para provocar desmanes durante esta noche.

El coronel Acevedo relevó que “con el trabajo previo a la contingencia, podemos evitar gran cantidad de atentados en contra del personal de Carabineros atacados por bombas incendiarias o fuegos de artificio. Y no solamente para personal de Carabineros, sino que también para locales comerciales, viviendas o transeúntes que puedan verse afectados por la violencia al utilizar estos elementos incendiarios”.