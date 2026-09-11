Una seleccionada chilena llega al fútbol italiano: Millaray Cortés deja Sevilla y ficha en la Fiorentina

Los representantes chilenos no solo protagonizan el mercado de pases europeo en el fútbol masculino. También sucede en el balompié femenino. Y este viernes se conoció de una sorpresiva transferencia que involucra a Millaray Cortés. La seleccionada nacional tiene nuevo club. Cambia España por Italia, porque deja el Sevilla y ficha en la Fiorentina.

Mediante sus canales oficiales, el club andaluz comunicó que la escuadra violeta ejecutó la cláusula del contrato de la mediocampista, sin mencionar las cifras de la operación. “El conjunto italiano, de acuerdo con la jugadora chilena, ha abonado la cláusula de rescisión estipulada en el contrato de la futbolista, incrementando incluso la cantidad para que el traspaso se realice de manera inminente”, detalló el elenco de Nervión.

Cortés, quien apareció en el fútbol local en Universidad Católica, llegó en 2024 al Sevilla. Completó un total de 50 partidos, desglosados de la siguiente manera: 44 por la Liga F (la primera división femenina española), tres en la Copa de la Reina y otros tres en la Copa de Andalucía. Anotó cuatro goles.

El técnico del equipo español, David Losada, reaccionó con resignación. “Esta noticia nos pilla de sorpresa. Es un jarro de agua fría, perder a una futbolista de ese nivel y con poco margen de maniobra, pero un escenario legal en el que poco podemos hacer. Un club legalmente puede pagar la cláusula de rescisión de una jugadora y si la jugadora está de acuerdo, es prácticamente una rescisión unilateral. Si el club que va a pagar, quiere pagar, y la futbolista lo ve con buenos ojos, por desgracia no podemos hacer nada. Se ha intentado, en el marco de esta salida, intentar retenerla, pero estaba todo ya avanzado”, expuso en rueda de prensa este viernes.

“Es una pena. Más allá de lo personal, porque es una chica encantadora, pero en lo deportivo apuestas por una deportista, te la traes de Chile, que prácticamente está empezando, y ves que ya está adaptada, en la temporada pasada fue titular en el último tramo... Esto es el futbol. Le deseo la mayor de las suertes, que la respeten las lesiones, pero en la parcela (posición) donde ella juega es la más poblada que tenemos”, añadió el DT de las sevillistas.

A través de su Instagram, la exvolante de la UC se despidió de Sevilla. “Me cuesta encontrar las palabras para despedirme de un lugar que fue mi casa. Llegué desde Chile con una maleta llena de sueños, ilusión y también muchos miedos. Hoy me voy con muchísimo más que cuando llegué: me llevo aprendizajes, recuerdos, personas increíbles y una parte de mí que siempre va a pertenecer a Sevilla”, fue parte de su mensaje.

El próximo desafío de Millaray Cortés está en la Serie A italiana. La Fiorentina Femminile, la rama de las damas en la tienda viola, es el primer club profesional de fútbol femenino en ese país. Fue campeón una vez de la máxima categoría: en la campaña 2016-2017. El nexo con Chile no solo se traduce en el fichaje de la futbolista. También lo es porque su entrenador es chileno-sueco. Se trata de Pablo Piñones-Arce, exjugador y DT que ha desarrollado su carrera fundamentalmente en equipos femeninos. La liga italiana comenzará el próximo 27 de septiembre.