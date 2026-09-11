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    Exministro Eyzaguirre y reforma al mercado capitales: “Tiene algunos aspectos interesantes”

    En específico el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, afirmó que la propuesta del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi) es una muy buena idea.

    Por 
    Patricia San Juan
    Nicolás Eyzaguirre MARIO TELLEZ

    Luego que este miércoles el gobierno ingresara al Congreso la reforma al mercado de capitales, también conocida como MK4, el exministro de Hacienda de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet II, Nicolás Eyzaguirre, valoró algunas de las medidas contenidas en la iniciativa.

    En declaraciones en radio Cooperativa, Eyzaguirre dijo que “yo creo que la reforma de mercados capitales del ministro (de Hacienda) Jorge Quiroz tiene algunos aspectos interesantes que hay que mirarlos con buena letra”.

    El proyecto se articula en torno a cuatro ejes, con medidas orientadas a: facilitar el acceso a la casa propia; ampliar las fuentes de financiamiento para empresas de distintos tamaños; modernizar la regulación; y generar mejores condiciones para atraer capital y desarrollar actividad financiera desde Chile.

    Al respecto Eyzaguirre indicó que “yo estoy bastante positivo respecto de las propuestas del mercado de capitales que ha planteado el Ministro Quiroz. El tema del Fonavi, estos hasta US$20 mil millones quizás, lo decían en las noticias, que permite a BancoEstado comprar deuda originada por bancos o compañías de leasing. Es una muy buena idea”.

    El economista afirmó que esto es algo que le planteó en 2023 al entonces ministro de Vivienda, Carlos Montes, medida que fue apoyada por él, pero que luego no salió adelante.

    Baja en tasas de interés

    Eyzaguirre explicó que “no voy a hacer los detalles técnicos, pero permite una sustancial rebaja de las tasas de interés, sobre todo de las personas que no tienen acceso a financiamiento bancario, sino que de mutuales o de compañías de leasing. Es una medida que va en el sentido correcto, que es una medida que está planteando una agencia del Estado para hacerlo”.

    La propuesta del gobierno crea el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi) que tendrá por objeto adquirir créditos hipotecarios de viviendas por hasta 6 mil UF, originados por los bancos u otras instituciones financieras.

    El fondo podrá alcanzar un tamaño por hasta US$20 mil millones, y tendrá duración indefinida.

    Más sobre:MK4Reforma al mercado de capitalesNicolás EyzaguirreFonavi

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