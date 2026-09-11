SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Constructora pide su reorganización para evitar la quiebra y culpa al MOP por retrasar pagos desde 2024

    Tras más de 30 años de trayectoria, la constructora Demotron solicitó acogerse a una reorganización concursal para evitar la quiebra, culpando al Ministerio de Obras Públicas (MOP), su único cliente, por retrasos sistemáticos e interrupciones en los pagos desde 2024.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Obras civiles de Demotron.

    Con más de tres décadas de trayectoria en la construcción de obras civiles y una sólida relación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) desde 1994, la constructora Demotron atraviesa un momento crítico y ha puesto en marcha un plan de salvataje financiero para evitar la quiebra.

    Este jueves la compañía ingresó al 1º Juzgado Civil de Santiago una solicitud para acogerse a un proceso de reorganización concursal de sus pasivos. Sus principales áreas de expertise son la construcción de caminos forestales, construccion de tuneles, demoliciones, obras de arte, puentes, tronadura y movimiento de tierra.

    Demotron mantiene deudas por $10.675 millones, siendo sus principales acreedores: la Tesorería General de La República $1.900 millones, Banco Itaú $1.200 millones y Banco Security $ 600 millones.

    En su presentación, patrocinada por los abogados Luis Felipe Castañeda y Juan Cristóbal Pino, la sociedad que acumula más de 150 obras terminadas culpó al Ministerio de Obras Públicas por el mal estado de sus negocios y su situación financiera.

    “Demotron S.A., es contratista de obras civiles del Ministerio de Obras Públicas (MOP), su único cliente. Ejecuta obras viales, caminos, puentes, movimiento de tierra y conservación, en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, con una dotación del orden de 500 trabajadores”, consignó la presentación a la que tuvo acceso Pulso.

    “La totalidad de su ingreso depende de que el mandante autorice, tramite y pague los Estados de Pago de la obra ejecutada. Desde octubre de 2024, mes en que una reasignación presupuestaria hacia salud redujo los montos de producción autorizados a la empresa, el MOP retrasa en forma sistemática el pago de los Estados de Pago”, explicó.

    De acuerdo al escrito, en enero y febrero de 2025 el mandante (MOP) “detuvo por completo la facturación, pero la empresa siguió pagando sueldos, cotizaciones, combustible y proveedores sin poder emitir factura alguna”, aseguró.

    Entre 2024 y 2026, la empresa ejecutó obras de emergencia derivadas de los sistemas frontales de 2023 (CH-115, Pelluhue M80-N y varios caminos de Curicó) que financió íntegramente con recursos propios, con autorización de facturación retrasada más de doce hasta diez y ocho meses e inmovilizando cerca de $12.500 millones.

    Recibió además término anticipado de dos contratos con más de 90% de avance, congelando del orden de $2.000 millones de ingresos ya programados, con ajustes de contrato que demoraron mas de 18 meses.

    De acuerdo al escrito presentado por la constructora, “el fenómeno fue sistémico” y está documentado. El mismo documento, consignó que la deuda flotante del Ministerio de Obras Públicas creció 153% entre 2021 y 2024, hasta $422.780 millones; la Contraloría Regional del Maule ordenó un sumario en Vialidad por demoras en la regularización de contratos de emergencia que impidieron pagar oportunamente a los contratistas.

    Retrasos

    Según el escrito, el primer “atraso sistemático” del mandante ocurrió en octubre de 2024; la detención total de la facturación, de enero-febrero de 2025; el primer incumplimiento de la empresa, de junio de 2026 (una cuota de convenio con la Tesorería General de la República, seguida de cuotas bancarias no pagadas íntegramente en los dos meses previos a la minuta).

    “Entre uno y otro median veinte meses en que Demotron cumplió: formalizó y calendarizó su deuda tributaria en doce convenios F29, negoció planes de pago con bancos, factoring y proveedores, y los sostuvo con su propia operación sin haber recibido lo que se le debía”, acotó.

    A la fecha no existen aceleraciones de deuda, demandas ejecutivas ni embargos notificados por ningún acreedor. Por otro lado, el Estado sobreestimó sus ingresos cuatro años consecutivos; el Consejo Fiscal Autónomo habló en marzo de 2026 de “errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales” y de un “escenario de estrés fiscal”, con una caja fiscal de US$46 millones al cierre de 2025, según el documento.

    Según la constructora “el ajuste protegió el gasto corriente y castigó la obra pública: el recorte del Presupuesto 2025 excluyó expresamente salud, seguridad, educación y vivienda y se aplicó sobre transferencias de capital; el gasto de capital se ejecutó al 87,9% frente al 101,7% del gasto corriente”.

    “El Presupuesto 2026 rebajó la inversión del MOP en 17,2%, dejando solo un 5% para proyectos nuevos, y el presupuesto de inversión de la Región del Maule cayó 24,3% Las licitaciones anunciadas en 2025 no se adjudicaron dentro del año —algunas siguen sin adjudicarse— y en 2026 un cuarto de la red vial nacional quedó sin contratos de conservación vigentes por falta de presupuesto para relicitar” concluyó.

    Asimismo, “la reducción de jornada a 44 horas (2024) y 42 horas (2026) sin rebaja de remuneraciones; salario mínimo con alza acumulada de 35% desde enero de 2023; nueva cotización previsional de cargo exclusivo del empleador desde agosto de 2025; Ley Karin, ley de inclusión, nuevas tasas de siniestralidad y regulación de altas temperaturas; y en 2026 el shock del combustible: diésel +43,6% en seis meses y suspensión del crédito del impuesto específico para maquinaria no transportista, cuya recuperación cayó de 100% a 31%”.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasQuiebrasReorganizaciónConstrucciónMOPObras

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán insiste en que “no tiene sentido” negociar con Estados Unidos hasta que no acepte los términos de Teherán

    Pedro Pablo Larraín, fundador del Grupo Sartor, ratifica su rechazo a ser trasladado hacia Capitán Yáber

    Seis meses de Kast en La Moneda: oposición acusa “fracaso económico” y oficialismo pone el foco en empleo y seguridad

    Autoridades entregan recomendaciones para elevar volantines de forma segura y refuerzan llamado a no utilizar hilo curado

    Wulf envía a subsecretario a La Araucanía y pide esclarecer posibles irregularidades en hogar incendiado en Pitrufquén

    Prisión preventiva para dos imputados como encubridores por homicidio de carabinero en Renca

    Lo más leído

    1.
    Juan Sutil: “Hoy día se están volviendo a reconstruir los cimientos para que la economía pueda funcionar mejor”

    Juan Sutil: “Hoy día se están volviendo a reconstruir los cimientos para que la economía pueda funcionar mejor”

    2.
    Klaus Schmidt-Hebbel: “El crecimiento de este año será muy mediocre por la herencia de Boric y los shocks negativos de oferta y demanda”

    Klaus Schmidt-Hebbel: “El crecimiento de este año será muy mediocre por la herencia de Boric y los shocks negativos de oferta y demanda”

    3.
    Pie para compra de viviendas: Estado bonificará $ 3,8 millones promedio por ahorrante durante cinco años

    Pie para compra de viviendas: Estado bonificará $ 3,8 millones promedio por ahorrante durante cinco años

    4.
    Minera de grupo mexicano y SQM frena construcción de 16 torres de Kimal - Lo Aguirre ubicadas en “las vetas del futuro yacimiento”

    Minera de grupo mexicano y SQM frena construcción de 16 torres de Kimal - Lo Aguirre ubicadas en “las vetas del futuro yacimiento”

    5.
    Grupo Von Appen finaliza disputa con Uruguay y propone inversión por US$ 900 millones

    Grupo Von Appen finaliza disputa con Uruguay y propone inversión por US$ 900 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Pedro Pablo Larraín, fundador del Grupo Sartor, ratifica su rechazo a ser trasladado hacia Capitán Yáber
    Chile

    Pedro Pablo Larraín, fundador del Grupo Sartor, ratifica su rechazo a ser trasladado hacia Capitán Yáber

    Seis meses de Kast en La Moneda: oposición acusa “fracaso económico” y oficialismo pone el foco en empleo y seguridad

    Autoridades entregan recomendaciones para elevar volantines de forma segura y refuerzan llamado a no utilizar hilo curado

    Celebrar sin tener que lamentar
    Negocios

    Celebrar sin tener que lamentar

    Salud laboral y consumo de alcohol y drogas: el papel de las empresas en la prevención

    La meta del 6,5%

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia
    Tendencias

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    Dónde y a qué hora ver a Alexander Zverev vs. Ben Shelton en la final del US Open
    El Deportivo

    Dónde y a qué hora ver a Alexander Zverev vs. Ben Shelton en la final del US Open

    Dónde y a qué hora ver a Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina en la final del US Open

    “Manejó bien los hilos”: Carlos Palacios se llena de elogios en Argentina tras el triunfo de Boca Juniors

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”
    Cultura y entretención

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”

    Ana María Stuven: “Las mujeres han vivido desigualdades y subordinación, pero han sido también agentes históricos”

    Nicolás Zárate: “No tiene sentido hacer películas con el punto de vista de la gente que piensa como uno”

    Irán insiste en que “no tiene sentido” negociar con Estados Unidos hasta que no acepte los términos de Teherán
    Mundo

    Irán insiste en que “no tiene sentido” negociar con Estados Unidos hasta que no acepte los términos de Teherán

    La presidenta irlandesa transmite a Trump que “la normalización de la guerra y el genocidio es inaceptable”

    Ucrania pide a Estados Unidos dar pasos para reforzar las sanciones a Rusia: “La presión sobre Putin es insuficiente”

    Fiestas patrias, comida y culpa
    Paula

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio