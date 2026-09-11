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    Oliver Solberg domina la clasificación después de las primeras tres etapas del Rally Chile Biobío 2026

    El barro y el agua que se acumuló en los caminos tras las lluvias nocturnas en la región acabaron siendo un factor clave en el desarrollo de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @officialwrc / Instagram.

    Este viernes se dio el inicio a la actividad por los puntos del Rally Chile Biobío 2026, competencia parte de la duodécima fecha del Campeonato Mundial de Rally de la FIA.

    A las 8.53 salió el primer vehículo a recorrer el primer tramo de la especial Turquía 1 que contempló una distancia de 22,94 kilómetros y que le dio a los competidores más de un dolor de cabeza.

    La lluvia que se dejó caer en la zona generó algunas pozas y humedeció el terreno generando barro y con ello una pérdida de adherencia a la que los pilotos debieron adaptarse.

    Bajo estas condiciones, Oliver Solberg se transformó en el primer líder de la fecha que se recorre en territorio nacional tras imponerse con un tiempo de 12:49.8, obteniendo 1.4 segundos de ventaja sobre el británico Elfy Evans.

    Este tramo también fue testigo de abandono del japonés de Toyota Takamoto Katsuta, quien perdió el control del vehículo y quedó atascado a un costado del camino. Cabe recordar que el nipón había registrado la mejor marca durante el Shakedown.

    Y no fue el único accidente, pues algunos minutos después el turco Kerem Kazaz, piloto que compite en la categoría Junior del WRC, y su copiloto Corentin Silvestre sufrieran un aparatoso choque que obligó a la organización a suspender por algunos momentos la competencia para que pudieran recibir asistencia médica.

    “Ambos miembros de la tripulación fueron evaluados por el equipo médico local y están siendo trasladados en helicóptero a un hospital local para controles médicos preventivos”, informó la organización a través de un comunicado oficial.

    El equipo de Karem Kazaz ha asegurado que el piloto turco sufrió dolores lumbares, pero se encuentra en buenas condiciones general, por lo que estaría en condiciones de reenganchar para la segunda etapa de carrera”, complementaron.

    Solber lidera la clasificación

    Después de que los pilotos de la máxima categoría del WRC completaran las tres primeras etapas, Oliver Solberg quedó instalado en el tope de la clasificación con un tiempo acumulado de 17:10.5, obteniendo una ventaja de 2.3 segundos sobre Elfyn Evans, mientras que Adrien Fourmaux completa el podio provisorio a 15.4 segundos del líder.

    Fue una etapa corta, pero un poco más complicada de lo que esperaba. Dudé un poco más de la cuenta en algunos tramos. Fue una carrera limpia”, señaló el sueco tras su presentación.

    Claro que no fue el único en acusar la dificultad del terreno. “Tuve un par de derrapes importantes. Simplemente me centro en mí mismo. La pista necesita secarse bastante; está mucho más lenta y húmeda de lo que esperábamos”, indicó por su parte Thierry Neuville.

    “No me sentía seguro aquí. El coche se movía y no me fiaba del agarre. A veces el agarre era mayor de lo que esperaba, pero perdía tiempo en muchos puntos donde no lo preveía. Ya estamos aquí. Es un rally largo”, agregó.

    En el caso de los chilenos, el mejor clasificado fue Jorge García junto al copiloto Rubén García de la categoría Rally2. Se instalaron en la 15° posición de la clasificación general con su Skoda Fabia RS con un tiempo de 29:25.9, quedando a 2:15.4 de Solberg.

    La segunda tanda de competencias de este viernes, que contempla otras tres etapas, continuará a las 15.09 horas.

    Lee también:

    Más sobre:RallyRally Chile Biobío 2026WRCCampeonato Mundial de RallyFIA

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