Martín de los Santos ya se encuentra en Chile tras ser extraditado desde Brasil

Durante el mediodía de este viernes 11 de septiembre y en completo silencio, llegó Martín de los Santos a Chile, luego de que se ejecutara la extradición desde Brasil.

De Los Santos fue sacado del aeropuerto por funcionarios de la Policía de Investigaciones, con el fin de trasladarlo hasta el cuartel de OCN Santiago Interpol, en Independencia.

En el lugar se le realizará un chequeo médico, así como trámites administrativos, para posteriormente ser puesto a disposición de los tribunales.

Martín De los Santos es investigado por la grave agresión contra Guillermo Oyarzún, un adulto mayor que se desempeñaba como conserje en un edificio de Vitacura.