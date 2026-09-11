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    TC obstaculiza el camino de la Suprema: congela tres cuadernos más y suspende (por ahora) la eventual expulsión de 13 jueces

    Los magistrados que faltaron a la probidad por viajar con licencia médica, y que lograron que el pleno del máximo tribunal no resuelva por el momento sus posibles remociones, son Lía Chepe, María José Salas, Kathyuzka Drpic, Daniel Urrutia, María Verónica Arancibia, Jorge Saavedra, Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica, Macarena Bobadilla, Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    El pleno del TC.

    A última hora el Tribunal Constitucional (TC) continúa notificando al pleno de la Corte Suprema de novedades en los requerimientos de inconstitucionalidad que ventilaron un grupo de casi 20 jueces para impugnar sus cuadernos de remoción por haber viajado al extranjero con licencia médica.

    Tanto así que este martes el secretario de la Suprema, Jorge Sáez, recibió información de tres nuevos casos. Se trata de las juezas Lía Chepe, María José Salas y Kathyuzka Drpic. Todas representadas por el abogado Carlos Quezada.

    Las tres estaban a la espera de la resolución de admisión a trámite en la Segunda Sala del TC, la instancia que integran las ministras María Pía Silva, Catalina Lagos y Marcela Peredo y los ministros Raúl Mera y Mario Gómez. La noticia positiva -de la admisión a trámite con suspensión- tuvo el voto en contra de la ministra Peredo.

    La magistrada de forma consistente ha votado en contra de dar curso a las suspensiones. Según se lee en su voto de minoría, la ministra plantea que existe norma expresa que establece que cuando se trata de un requerimiento contra un auto acordado, no aplica la posibilidad de suspender la gestión pendiente.

    Los casos de esas tres juezas se suman a los otros 10 magistrados que también lograron suspender sus eventuales remociones en la Suprema a la espera de la admisibilidad de sus requerimientos o, más adelante, la sentencia cuando se resuelve el fondo de sus alegaciones.

    El abogado que más estragos procesales ha provocado en el máximo tribunal es Quezada. El letrado es quien lleva la representación de la mayor cantidad de jueces que optaron por el camino del TC. A las tres magistradas se suman otros tres casos más.

    Entre ellos está el emblemático caso del juez Daniel Urrutia quien logró su suspensión la tarde del miércoles. A ellos se suma la jueza María Verónica Arancibia y el magistrado Jorge Saavedra, el primero que abrió el camino de las suspensiones en el TC.

    El jueves además la Segunda Sala tuvo en tabla extraordinaria los alegatos de admisibilidad de los requerimientos de cuatro jueces más, que ya habían pasado la etapa de admisión a trámite y hace semanas que habían logrado que sus cuadernos quedaran suspendidos.

    Se trata de los jueces Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla. Por ellos el jueves alegó el abogado Aldo Díaz, quien lleva la representación junto a Ciro Colombara. La sala resolvió y notificó ayer el resultado de esas admisibilidades.

    El listado lo cierran los jueces Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin quienes también lograron, semanas atrás, la suspensión de sus cuadernos.

    A todos ellos se suma el caso de la jueza Paola Rivas, quien también estaba a la espera de la admisión a trámite. Fuentes que saben de su requerimiento comentan que la magistrada optó por concentrarse en su defensa en la Suprema, por lo que todo indica que su requerimiento se considerará como no presentado.

    Más sobre:TCCorte SupremaJuecesLiencias médicasCuadernos de remoción

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