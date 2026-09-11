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    Oposición conmemora 53 años del golpe de Estado e Isabel Allende acusa falta de “sensibilidad” del gobierno por ausencia de acto oficial

    Mientras el expresidente Boric señaló que no se necesitan "ceremonias oficiales para recordar la historia”, la exsenadora Isabel Allende destacó que incluso en la gestión de Sebastián Piñera se efectuaron actos en los aniversarios del golpe.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El expresidente Gabriel Boric y dirigentes de partidos de oposición, llegaron hasta las dependencias del Cementerio General para rendir homenaje a Salvador Allende y a las víctimas del golpe de Estado.

    La ceremonia se dio en medio de cuestionamientos al gobierno, desde donde anunciaron que no se ofrecerá un acto conmemorativo oficial por los 53 años del golpe de Estado. De hecho, el Presidente José Antonio Kast, no estará en La Moneda esta jornada, puesto que tendrá una serie actividades en la Región de Los Ríos.

    En ese marco, Boric en su alocución señaló: “No necesitamos ceremonias oficiales para recordar la historia. La historia de Chile no se borra, está en nuestros corazones”.

    Es importante que en tiempos en donde la memoria se intenta silenciar, en donde al final hay quienes siempre han creído y quienes hoy día nuevamente ratifican que lo mejor es dar vuelta a la página y olvidar, hay un pueblo que siempre va a decir eso que no”, señaló el expresidente.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En ese sentido, transmitió “con duelo y con esperanza, que en esa historia, aunque hayan quienes pretendan negarla, siempre van a haber lecciones que sacar para poder actuar en el presente. Porque acá no estamos en una conmemoración que sea solamente para el recuerdo o la nostalgia, estamos en una conmemoración que también es de futuro”, sostuvo.

    Boric planteó que este día hay “que defenderlo. La memoria que se activa en este día como una herramienta de acción política”.

    En el marco de la ceremonia, la exsenadora Isabel Allende Bussi conversó con los medios y señaló que le parece “un poco extraño” que La Moneda no realice un acto oficial para conmemorar el 11 de septiembre.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Es la primera vez desde el retorno a la democracia que no se conmemora de manera oficial (...) por un lado es lamentable, porque siempre, incluido Piñera, han sido capaces de conmemorar por todas las personas que perdieron la vida por la ruptura de la democracia, de sus instituciones”, señaló.

    Precisamente, el expresidente Sebastián Piñera, quien fue el primer mandatario de derecha en el retorno a la democracia, conmemoró esta fecha en todos sus años de gestión, incluso en 2023 firmó el Compromiso: Por la democracia, siempre, impulsado por el entonces Presidente Boric.

    En ese escenario, para la exsenadora la decisión de Kast “retrata algo que, por lo menos en la campaña no lo hizo presente, pero todos hemos escuchado (...) claramente es un defensor de Pinochet, de la dictadura y no tiene la sensibilidad de entender lo que significó en nuestro país la pérdida de los derechos humanos, las vidas, y que nada, nunca, puede justificar haber bombardeado La Moneda, haber torturado, haber perseguido, haber exiliado, haber quemado, haber hecho desaparecer”.

    “Es algo que no tiene justificación. Uno espera de un jefe de Estado que tenga la altura y la capacidad de entender que ese es el llamado (...) ojalá hubiese tenido la altura del jefe de Estado de entender que una fecha así es un momento para recordar que, por grave que sea una crisis política, nunca hay que recurrir a la fuerza, a la ruptura de la democracia, a la participación de civiles y las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

    Más sobre:11 de SeptiembreGolpe de EstadoGabriel Boric

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