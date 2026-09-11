Gobierno presenta plan de contingencia vial por Fiestas Patrias, con Peaje a Luca y restricción de tránsito a camiones

El biministro de Transporte y Obras Públicas Louis de Grange presentó la mañana de este viernes el plan de contingencia del gobierno para enfrentar el aumento del tránsito vehicular en el país durante la celebración de las Fiestas Patrias.

Y es que según las proyecciones que maneja el Ejecutivo, esperan que solamente desde Santiago se movilice un total de 400 mil vehículos a otras regiones del país solo durante los días 16,17,18 y 19 de septiembre.

“Para eso nos estamos preparando tanto de forma preventiva como de forma operativa, implementando múltiples medidas tanto de gestión como de seguridad de manera coordinada con Carabineros de Chile y con las diferentes concesionarias”, destacó el secretario de Estado.

Prensa MOP

Una de ellas sería el ya clásico “Peaje a Luca”, que busca que lo automovilistas utilicen las carreteras en horarios de menor congestión. También se anunció un incentivo para los camioneros, de tal manera que se movilicen por las carreteras durante la madrugada, lo que les dará un descuento en los peajes de un 50% de la tarifa habitual. Finalmente, de Grange detalló una restricción de operación para los vehículos mayores en ciertos horarios.

“ Estas son tres medidas de gestión operacional y económica que buscan facilitar la circulación de los vehículos y reducir los tiempos de traslado de las personas que usan estos días para descansar y tener un instante de esparcimiento con sus familias”, explicó.

El detalle de la aplicación de los beneficios

En particular, y según lo detallado por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el “Peaje a Luca” se aplicará de la siguiente manera durante el jueves 17 de septiembre:

Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, hacia la costa): de 07:00 a las 13:00 horas

Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, ambos sentidos): de 07:00 a 13:00 horas

Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, ambos sentidos): de 07:00 a 13:00 horas

Durante la jornada del viernes 18 el beneficio estará disponible entre las 07:00 y las 10:00 de la mañana en los mismos peajes de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte, no así en la Ruta 5 Sur.

Como antes se señaló, existirá una restricción para el tránsito de camiones. Esta comenzará a aplicarse desde el jueves 17 de septiembre entre las 12:00 y las 19:00 en la Ruta 5 Norte en dirección norte (Entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (Entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (Entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

La medida se repetirá durante la jornada del viernes 18 de 09:00 a 15:00 horas en los mismos tramos antes señalados.

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Llamados a la responsabilidad

El general Víctor Vielma, jefe de Zona, Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, utilizó la oportunidad para hacer un llamado a la responsabilidad vial de los conductores y peatones durante los tiempos de celebración.

“Carabineros de Chile tiene una planificación operativa a nivel nacional tanto en el ámbito preventivo como también en el ámbito de tránsito para que este fin de semana la gente pueda disfrutar estas Fiestas Patrias con tranquilidad, pero también con responsabilidad. Durante estas mismas festividades, año 2025, fallecieron 24 personas. O sea, este año en estas festividades son 24 familias que están recordando que están lamentando la pérdida de un familiar, un ser querido ”, señaló.

A lo que continuó: “Para ello queremos que este fin de semana sea un fin de semana de conductas viales responsables, principalmente del autocuidado, para no recordar y lamentar lo que yo ya les decía”.

En la misma línea, el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, focalizó su preocupación en los accidentes producidos por conducción a exceso de velocidad.

“El índice de siniestralidad asociado al exceso de velocidad es un 14%. Por lo tanto, es ahí donde está la clave, respetar las velocidades máximas, hacerlo con la debida prudencia y un poco siguiendo la campaña que estamos teniendo en el aire a tomar buenas decisiones, cruzar por los lugares adecuados, respetar las normas del tránsito en general, sobre todo el tema de la velocidad y por supuesto el consumo de alcohol y sustancias que evidentemente están contraindicadas en la conducción”, enfatizó.