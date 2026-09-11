SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno presenta plan de contingencia vial por Fiestas Patrias, con Peaje a Luca y restricción de tránsito a camiones

    "Nos estamos preparando tanto de forma preventiva como de forma operativa, implementando múltiples medidas tanto de gestión como de seguridad de manera coordinada con Carabineros de Chile y con las diferentes concesionarias", destacó el biministro Louis de Grange.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Ministerio de Obras Públicas

    El biministro de Transporte y Obras Públicas Louis de Grange presentó la mañana de este viernes el plan de contingencia del gobierno para enfrentar el aumento del tránsito vehicular en el país durante la celebración de las Fiestas Patrias.

    Y es que según las proyecciones que maneja el Ejecutivo, esperan que solamente desde Santiago se movilice un total de 400 mil vehículos a otras regiones del país solo durante los días 16,17,18 y 19 de septiembre.

    “Para eso nos estamos preparando tanto de forma preventiva como de forma operativa, implementando múltiples medidas tanto de gestión como de seguridad de manera coordinada con Carabineros de Chile y con las diferentes concesionarias”, destacó el secretario de Estado.

    Prensa MOP

    Una de ellas sería el ya clásico “Peaje a Luca”, que busca que lo automovilistas utilicen las carreteras en horarios de menor congestión. También se anunció un incentivo para los camioneros, de tal manera que se movilicen por las carreteras durante la madrugada, lo que les dará un descuento en los peajes de un 50% de la tarifa habitual. Finalmente, de Grange detalló una restricción de operación para los vehículos mayores en ciertos horarios.

    Estas son tres medidas de gestión operacional y económica que buscan facilitar la circulación de los vehículos y reducir los tiempos de traslado de las personas que usan estos días para descansar y tener un instante de esparcimiento con sus familias”, explicó.

    El detalle de la aplicación de los beneficios

    En particular, y según lo detallado por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el “Peaje a Luca” se aplicará de la siguiente manera durante el jueves 17 de septiembre:

    • Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, hacia la costa): de 07:00 a las 13:00 horas
    • Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, ambos sentidos): de 07:00 a 13:00 horas
    • Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, ambos sentidos): de 07:00 a 13:00 horas

    Durante la jornada del viernes 18 el beneficio estará disponible entre las 07:00 y las 10:00 de la mañana en los mismos peajes de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte, no así en la Ruta 5 Sur.

    Como antes se señaló, existirá una restricción para el tránsito de camiones. Esta comenzará a aplicarse desde el jueves 17 de septiembre entre las 12:00 y las 19:00 en la Ruta 5 Norte en dirección norte (Entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (Entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (Entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

    La medida se repetirá durante la jornada del viernes 18 de 09:00 a 15:00 horas en los mismos tramos antes señalados.

    Prensa MOP

    Llamados a la responsabilidad

    El general Víctor Vielma, jefe de Zona, Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, utilizó la oportunidad para hacer un llamado a la responsabilidad vial de los conductores y peatones durante los tiempos de celebración.

    “Carabineros de Chile tiene una planificación operativa a nivel nacional tanto en el ámbito preventivo como también en el ámbito de tránsito para que este fin de semana la gente pueda disfrutar estas Fiestas Patrias con tranquilidad, pero también con responsabilidad. Durante estas mismas festividades, año 2025, fallecieron 24 personas. O sea, este año en estas festividades son 24 familias que están recordando que están lamentando la pérdida de un familiar, un ser querido”, señaló.

    A lo que continuó: “Para ello queremos que este fin de semana sea un fin de semana de conductas viales responsables, principalmente del autocuidado, para no recordar y lamentar lo que yo ya les decía”.

    En la misma línea, el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, focalizó su preocupación en los accidentes producidos por conducción a exceso de velocidad.

    El índice de siniestralidad asociado al exceso de velocidad es un 14%. Por lo tanto, es ahí donde está la clave, respetar las velocidades máximas, hacerlo con la debida prudencia y un poco siguiendo la campaña que estamos teniendo en el aire a tomar buenas decisiones, cruzar por los lugares adecuados, respetar las normas del tránsito en general, sobre todo el tema de la velocidad y por supuesto el consumo de alcohol y sustancias que evidentemente están contraindicadas en la conducción”, enfatizó.

    Más sobre:Fiestas PatriasLouis de GrangeMOPTransporteCarreteras

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Francia investiga sabotaje tras descarrilamiento de tren que dejó 44 heridos en Normandía

    Hallan sin vida a hija de concejala de Máfil tras volcamiento en humedal de Valdivia

    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Estación Central: sujetos dispararon al domicilio de la víctima en agosto

    Lo más leído

    1.
    Pedro Pablo Larraín, fundador del Grupo Sartor, ratifica su rechazo a ser trasladado hacia Capitán Yáber

    Pedro Pablo Larraín, fundador del Grupo Sartor, ratifica su rechazo a ser trasladado hacia Capitán Yáber

    2.
    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    3.
    Corte Suprema expulsa a los primeros 11 jueces y Chevesich logra respaldo del pleno en caso licencias

    Corte Suprema expulsa a los primeros 11 jueces y Chevesich logra respaldo del pleno en caso licencias

    4.
    Partió como una moción de senadores RN: cómo se articuló el primer triunfo de la agenda ACOT del gobierno

    Partió como una moción de senadores RN: cómo se articuló el primer triunfo de la agenda ACOT del gobierno

    5.
    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    6.
    Choque de van con 17 trabajadores de supermercado en Costanera Norte: al menos cuatro ocupantes resultaron lesionados

    Choque de van con 17 trabajadores de supermercado en Costanera Norte: al menos cuatro ocupantes resultaron lesionados

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Te Deum Evangélico 2026: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo en Santiago

    Te Deum Evangélico 2026: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo en Santiago

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Hallan sin vida a hija de concejala de Máfil tras volcamiento en humedal de Valdivia
    Chile

    Hallan sin vida a hija de concejala de Máfil tras volcamiento en humedal de Valdivia

    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Estación Central: sujetos dispararon al domicilio de la víctima en agosto

    Lanzan campaña “Fonda Protegida” para reforzar seguridad laboral en Fiestas Patrias

    TVN registra pérdidas por casi $ 8.000 millones en el primer semestre y sus ingresos también caen
    Negocios

    TVN registra pérdidas por casi $ 8.000 millones en el primer semestre y sus ingresos también caen

    Celebrar sin tener que lamentar

    Salud laboral y consumo de alcohol y drogas: el papel de las empresas en la prevención

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia
    Tendencias

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    Gago sufre con un equipo mermado: las dolorosas bajas de la U para visitar a Deportes La Serena
    El Deportivo

    Gago sufre con un equipo mermado: las dolorosas bajas de la U para visitar a Deportes La Serena

    Lucas Assadi sufre una dolorosa goleada en su primera titularidad con el AIK Solna

    Busca meterle presión a Antonelli: Lando Norris se queda con la pole position en el Gran Premio de Madrid

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”
    Cultura y entretención

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”

    Ana María Stuven: “Las mujeres han vivido desigualdades y subordinación, pero han sido también agentes históricos”

    Nicolás Zárate: “No tiene sentido hacer películas con el punto de vista de la gente que piensa como uno”

    Francia investiga sabotaje tras descarrilamiento de tren que dejó 44 heridos en Normandía
    Mundo

    Francia investiga sabotaje tras descarrilamiento de tren que dejó 44 heridos en Normandía

    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    Irán insiste en que “no tiene sentido” negociar con Estados Unidos hasta que no acepte los términos de Teherán

    Fiestas patrias, comida y culpa
    Paula

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio