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    La agenda de Rosanna Costa en el Chile Day 2026

    Entre otras actividades la presidenta del Banco Central sostendrá un encuentro bilateral con el Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

    Por 
    Patricia San Juan
    Rosanna Costa, Presidenta del Banco Central. Andres Perez

    Entre el 14 y el 16 de septiembre se realizará en Madrid y Londres una nueva versión del Chile Day, encuentro en el que participarán autoridades y representantes de los sectores público y privado que abordarán temas vinculados al desarrollo económico y financiero de Chile y sus perspectivas.

    Según informó el Banco Central en un comunicado, la presidenta del instituto emisor, Rosanna Costa, iniciará el lunes 14 de septiembre en Madrid su participación en las actividades.

    Precisó que durante su agenda en Europa, Costa realizará exposiciones plenarias tanto en Madrid como en Londres, donde analizará la evolución reciente de la economía chilena, las perspectivas para la actividad y la inflación, así como los principales desafíos que enfrenta la política monetaria en el actual escenario global.

    Como parte de sus actividades Costa participará además en diversas reuniones oficiales.

    Entre ellas, sostendrá un encuentro bilateral con el Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, instancia en la que intercambiarán visiones sobre las perspectivas macroeconómicas y financieras internacionales, el impacto de las actuales tensiones geopolíticas y los espacios de cooperación y diálogo entre ambas instituciones.

    Más sobre:Chile DayChile Day 2026Rosanna CostaBanco Central

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