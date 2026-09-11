Descoordinación de Tomás Rau con meta de desempleo eleva preocupación en el oficialismo por desorden en La Moneda

No podían creerlo. El martes, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, dejó sin palabras al oficialismo. En entrevista con Emol TV, el secretario de Estado desconoció la meta de desempleo del 6% que se impuso el gobierno del Presidente José Antonio Kast. En momentos en que la tasa de desocupación llega al 9,5%.

“Esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz). Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”, dijo el titular de Trabajo, al ser consultado sobre la posibilidad de alcanzar ese nivel de desempleo.

10/07/2026 - TOMAS RAU. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Esta diferencia entre Quiroz y Rau llegó luego de varios episodios que demostraron que al interior del gabinete de Kast impera la descoordinación.

Entre ellos, cuando Iván Poduje (Vivienda) acusó que Quiroz no le “quiere dar un peso”, cuando Fernando Barros (Defensa) comentó el alza de los aranceles estadounidenses a Chile e incomodó al canciller Francisco Pérez, cuando Claudio Alvarado (Interior) sinceró que no estaba al tanto del requerimiento del gobierno ante el Tribunal Constitucional, o cuando May Chomali (Salud) cuestionó el borrador de reforma de seguridad de Martín Arrau.

En consideración del contundente historial de desorden, en el oficialismo no dejaron pasar las palabras de Rau, pese a que él se desdijo y aseguró que “nosotros somos un solo gobierno, la meta del 6,5% es la meta del gobierno”.

“Una descoordinación más entre ministros. En este caso, en un tema sensible y muy importante. Al parecer, tienen razón los que dicen que falta una vocería única del gobierno”, planteó el diputado Mario Olavarría (UDI).

11 Febrero 2026 Entrevista a Mario Olavarria, Diputado Electo. Foto: Andres Perez Andres Perez

El también diputado UDI Jaime Coloma reconoció: “Me llamó bastante la atención la respuesta del ministro Rau. Las metas de un gobierno se asumen en conjunto”. Por lo mismo, el parlamentario valoró que, posteriormente, haya aclarado que se trata de una meta del gobierno".

Más allá de las cifras, Coloma enfatizó que “lo que realmente preocupa a los chilenos es que hoy cerca de un millón de personas están buscando trabajo. Por eso, toda esa energía debe traducirse en una propuesta concreta, idealmente antes del ingreso de la Ley de Presupuesto”.

“Esperamos que el gobierno presente cuanto antes una agenda legislativa en materia de empleo. En la Cámara estamos disponibles para tramitarla con urgencia. Como UDI, hace un mes entregamos al ministro 20 propuestas concretas para reactivar el empleo, y esperamos que sean consideradas”, agregó.

Por su parte, la jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse, sostuvo: “Espero que exista mayor coordinación al interior del gobierno y una sola voz respecto de sus prioridades. Si la generación de empleo es una prioridad, Hacienda, Trabajo y Economía deben estar alineados, tanto en las metas como en las medidas para alcanzarlas. Lo que las personas necesitan no son señales contradictorias, sino claridad”.

“Las cifras deben decirse con claridad y asumirse con responsabilidad: con un desempleo de 9,5%, Chile necesita que el gobierno tenga un diagnóstico claro y una meta concreta para revertir esta situación. No podemos relativizar una realidad que afecta directamente a las familias”, agregó Weisse.

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El presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, José Carlos Meza, planteó, en entrevista con La Tercera, que “se tienen que ir entendiendo los distintos ministros, tienen que ir conversando entre ellos, pero al final lo que importa es la postura del gobierno (...). Siempre se puede coordinar mejor”.

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La mayor crítica a Rau provino de fuera del Congreso. En conversación con el podcast Cómo te lo explico, la exministra Isabel Plá (UDI) sostuvo que “me escandalizó que el ministro del Trabajo le diga a un periodista que esa cifra no es de su ministerio, sino de Hacienda. Tenemos un problema, porque entonces los indicadores y metas del gobierno no son uno solo, no están en un solo cuaderno. Estamos hablando de indicadores gruesos, el empleo no es cualquier indicador”.

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Dentro de la alianza, de todas formas, hay quienes desdramatizan la descoordinación. “Lo que el ministro Rau planteó de forma realista es que sin crecimiento económico no habrá creación de empleo formal. El gobierno del Presidente Kast tiene un norte claro, que es converger hacia esa meta ambiciosa del 6,5%”, dijo el diputado Eduardo Durán, de Renovación Nacional.

Y añadió: “Lo que nos corresponde ahora desde el Congreso es meterle acelerador a los proyectos de adaptabilidad laboral e inversión, en lugar de amplificar una descoordinación que ya fue completamente subsanada por los propios ministros”.

La diputada UDI Constanza Hube planteó: “No haría una polémica por eso. Lo importante es que el Presidente José Antonio Kast ha fijado una meta clara: tenemos que apuntar a llevar el desempleo al 6%, y ahí es donde debemos concentrar todos los esfuerzos”.

“Hoy estamos en 9,5%, por lo que el desafío es importante y requiere que Hacienda, Trabajo y el resto de los ministerios empujen en la misma dirección (...). Por eso hemos planteado que el empleo sea un eje central del Presupuesto 2027 y que Vivienda y Obras Públicas se incorporen a la mesa interministerial”, agregó.