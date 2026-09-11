EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país

Los estadounidenses conmemoraron el 25° aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, con una serie de eventos y homenajes en Nueva York, Washington y otras ciudades del país.

El Presidente Donald Trump no estuvo en Nueva York y pronunció un discurso ayer en la mañana en el Pentágono. “El 11 de septiembre nos recordó el terrible poder del odio”, dijo. “Los 25 años transcurridos desde entonces nos han demostrado el poder aún mayor del espíritu estadounidense para resistir, prevalecer y vencer”.

“Y hoy, nuestro país es más fuerte que nunca. Nunca ha sido tan fuerte como ahora”, añadió Trump.

El presidente dedicó un momento de su discurso a hacer un guiño a las tropas estadounidenses que se encuentran en guerra. “Rendimos homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan en estos momentos para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo —la República Islámica de Irán— nunca jamás posea un arma nuclear”.

Por su parte, Condoleezza Rice, que ejercía como asesora de Seguridad Nacional durante la administración de George W. Bush, declaró en la ceremonia del Pentágono que todavía siente un profundo dolor porque “quienes estábamos en el poder ese día no vimos la naturaleza del peligro a tiempo para prevenir el ataque del 11 de septiembre”.

“Siempre guardaré un profundo remordimiento personal por el dolor que ustedes, las familias de los caídos, aún sienten, y por el trauma que sufrió nuestro país”, añadió.

Mientras, en Nueva York, la ceremonia en lo que se conoce como la Zona Cero contó con la presencia de los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.

También se encontraban el vicepresidente JD Vance, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Mamdani fue visto estrechando la mano del exalcalde Rudy Giuliani -quien dirigía la ciudad durante los atentados del 11 de septiembre- en la ceremonia conmemorativa. Recientemente, Giuliani declaró que le “ofendía” que Mamdani asistiera al evento, cuestionando su presencia debido a su condición de musulmán.

Aunque la ceremonia siempre ha estado marcada por momentos de silencio en puntos clave de la cronología del ataque, este año los organizadores añadieron otro momento para honrar a las personas que estuvieron expuestas a las nubes de polvo tóxico liberadas por el derrumbe de las Torres Gemelas y que posteriormente fallecieron de cáncer y otras enfermedades. Esto porque aún quedan dudas sobre cuántas personas desarrollaron problemas de salud relacionados con el polvo.

Por otro lado, una reciente encuesta de Gallup reveló que la mayoría de los adultos estadounidenses, el 55%, tiene “mucha” o “bastante” confianza en que el gobierno de EE.UU. protegerá a sus ciudadanos de futuros actos de terrorismo.

Esa confianza alcanzó su punto máximo, un 88%, en las encuestas realizadas en los días posteriores a los atentados y ha disminuido ligeramente a lo largo de los últimos 25 años. Gallup también descubrió que el 37% de los adultos dice estar “muy” o “algo” preocupado de que ellos o algún miembro de su familia se conviertan en víctimas del terrorismo.