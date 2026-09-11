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    Kast por decisión de no conmemorar el 11-S: “No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”

    "No puedo borrar el pasado, pero tampoco le voy a pedira nuestros compatriotas que quedemos anclados en el pasado. Los dolores están hoy día aquí", planteó el mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La decisión del gobierno de no relizar ningún homenaje o acto en el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado en Chile en septiembre de 1973, ha marcado la jornada de este viernes.

    Y es que varias voces políticas han salido a cuestionar la postura del Presidente José Antonio Kast.

    Así las cosas, en medio de su nueva gira por el sur del país, el propio mandatario fue consultado sobre las razones que motivaron esta determinación y si mantiene su postura, expresada años antes de asumir la Presidencia, de que el 11 de septiembre de 1973 Chile escogió la “libertad”.

    “Hoy día soy Presidente de la República y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos. La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones, es muy probable que aquí mismo en Corral hayan sensibilidades muy distintas de lo que ocurrió hace 53 años atrás. Corral también es Chile y nosotros estamos en Corral buscando enfrentar problemas que hoy día afectan a nuestros compatriotas, mirando al futuro, porque así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación”, contestó.

    En esa línea, continuó: “Yo diría que ese es el sentido de hoy día estar acá, preocupados de aquellas personas que sufrieron situaciones terribles, que hoy día nos acompañan, que nos dicen ‘he tenido enfermedades duras, pero la pérdida de mi casa ha sido incluso más dura que lo que yo sufrí en enfermedades’. Es estar junto a nuestros compatriotas. Qué mejor que en un día que marcó la historia de Chile encontrarnos”.

    Luego agregó: “Está claro que estamos trabajando por Chile y no hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias denuestros compatriotas. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a Chile, estar en terreno viendo cuáles son los dolores de los chilenos hoy”.

    “Lo dije, no puedo borrar el pasado, pero tampoco le voy a pedira nuestros compatriotas que quedemos anclados en el pasado. Los dolores están hoy día aquí, están en Corral, están en esas familias que perdieron sus viviendas. Podrían preguntarle a esas familias, a las familias de Atacama, a las familias de Coquimbo, a las familias de Tocopilla, si quisieran que yo estuviera en Tocopilla, en el sector de Covadonga, o estuviera en Santiago. Les aseguro que la inmensa mayoría de los chilenos está pensando en cómo mejoramos la calidad de los chilenos hoy”, cerró el Presidente.

    “No” hay doble “estándar”

    En el mismo espacio, Kast fue consultado por una de las últimas polémicas que ha enfrentado su gobierno: la reincorporación de la exministra de Deportes Natalia Duco a La Moneda, esta vez como asesora del Segundo Piso, pese a mantener un proceso abierto en la Contraloría. Además, fue abordado por otros casos de contratación de estudiantes o personas con pocos años de experiencia para ocupar cargos con altos sueldos e, incluso, puestos de jefatura dentro del gobierno.

    En concreto, le preguntaron sobre si existía un doble estándar de su parte, considerando que calificó al gobierno anterior como uno de “practicantes”.

    “No, y creo que los hechos reflejan lo que se ha hecho en estos seis meses. Que hoy día estemos aquí anunciando un bono como el que se anunció, que se aprobó el 4 de septiembre y se depositó el 11 de septiembre 50 mil fichas FIBE entregadasa los pocos días de los desastres. La aprobación de un proyecto de ley de Reconstrucción, la eliminación de contribuciones para personas mayores, hablan de un gobierno que está haciendoun trabajo real”, respondió.

    “La disminución de homicidios, de secuestros, el aumento de incantaciónde drogas. Eso no ocurre al azar, ocurre porque hay personas que están trabajandoresponsablemente en todas las áreas”, añadió.

    “Podríamos hacer una larga lista que no es el momento de hacerlo. Tendré que hacerlo en la próxima Cuenta Pública, pero el gobierno sigue avanzando y trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas”, continuó.

    “Respecto de la situación de los ingresos o los sueldos de distintas personas, cuando se haya cometido un error, se va a rectificar”, puntualizó.

    Sobre el regreso de Duco a La Moneda, dijo: " Yo lo dije el mismo día que le solicité la renuncia, que ella va a colaborar con todos sus conocimientos en la asesoría para un evento deportivo que ayer tomó relevancia".

    En ese sentido, defendió que si bien se encontró una situación que era “incorrecta por parte de ella” y se le pidió la renuncia, eso “no impide que el gobierno le pueda solicitar su colaboración”.

    Más sobre:José Antonio Kast11 de septiembreGolpe de Estado

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