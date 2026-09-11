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    Imputado por el crimen de Mariana Sepúlveda queda con internación provisoria en centro asistencial

    El Tribunal fijó una audiencia para octubre, donde se discutirá la prescripción del caso.

    Por 
    Paula Pareja
     
    Juan Pablo Andrews
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este viernes el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a Ghislain Quiroz, sujeto que confesó ser el supuesto autor del crimen de Mariana Sepúlveda, desaparecida hace 18 años.

    La Fiscalía formalizó al imputado por los delitos de homicidio calificado, exhumación ilegal e inhumación ilegal. “Enseñamos los antecedentes que tenemos por lo menos hasta el día de hoy, que a nosotros nos parecían que eran suficientes para el efecto de poder imputar los cargos”, indicó el fiscal Marcelo Cabrera.

    La defensa del imputado, la abogada Monserrat Sanzana, señaló a la prensa que Quiroz mantiene “un diagnóstico de una discapacidad cognitiva”.

    “Hay un antecedente médico importante que dice relación con una incapacidad cognitiva. De todas formas, eso no es óbice para que él haya ido voluntariamente a Carabineros de Chile y haya presentado una declaración”, señaló la profesional.

    No obstante, precisó que la declaración emitida por el imputado “podría no ser mentira, pero tampoco no hay por qué creer. En definitiva no hay que poner en duda en este caso su declaración, pero sí lo importante es dar cuenta de cuáles son las instituciones jurídicas que van a predominar en esta causa: prescripción y también imputaciones”.

    Para efectos de establecer la condición mental del imputado, el Servicio Médico Legal (SML) realizó peritajes, sin embargo, aún no se conocen los resultados de estos. El fiscal Cabrera señaló que ese documento “va a ser fundamental para ver cómo se continúa la causa, bajo el alero de un procedimiento especial o bajo un procedimiento normal ordinario”.

    Con todo, el Tribunal decretó la internación provisoria de Quiroz en la unidad de salud de Gendarmería.

    Además, se fijó una audiencia para el 15 de octubre con el objetivo de discutir la prescripción del caso.

    El fiscal explicó que la posibilidad de prescripción se enmarca en “discusiones más bien jurídicas, en relación con los tiempos de plazos de prescripción, y que tiene que ver si hay interrupción o suspensión de la prescripción. Es una discusión bien técnica”.

    “Me tomo todo con tranquilidad”

    La madre de Mariana, Marta León, asistió a la formalización y aseguró que la familia está tranquila y que solo buscan saber la verdad sobre su hija.

    “Estamos atentos a todo lo que salga en la investigación, y trabajando mano a mano con el fiscal y con nuestra abogada”, señaló.

    Respecto a Quiroz, la mujer reiteró que nunca pensó que podría estar involucrado en la desaparición de su hija.

    “Lo miré, da pena en el fondo, porque te pones a pensar en qué puede haber pasado con tu hija, pero la verdad es que me tomo todo con tranquilidad. No es que me quiera ir contra él ni nada por el estilo, sino que me tomo las cosas con cautela, porque a menos que se confirme realmente qué fue lo que pasó, lo mejor es, por nuestra sanidad, por nuestra familia; estar tranquila”, indicó.

    La abogada de la familia, Faviola Aliante, valoró que la investigación se lleve adelante y recalcó que la familia no pretende “pasar a llevar a nadie”.

    “La familia siempre lo ha dicho, ellos quieren saber la verdad acerca de su hija. Son personas muy buenas, son personas muy creyentes y en ese sentido, nosotros estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible” sostuvo.

    Más sobre:Mariana SepúlvedaGhislain QuirozCrimen18 añosImputadoCentro de Justicia de Santiago

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