La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027

En unas semanas, editores, escritores y autoridades chilenas armarán sus maletas y viajarán a Alemania. ¿El destino? La prestigiosa Feria del Libro de Frankfurt 2026. Su presencia marca un hito en el camino de Chile como Invitado de Honor en la edición 2027, una ruta que comenzó en 2023 con el comentado rechazo de la invitación y su posterior rectificación. No obstante, ahora las pisadas nacionales en suelo alemán se vislumbran más firmes.

La edición de este año se realizará del 7 al 11 de octubre, con República Checa como país Invitado de Honor. “La Feria de Frankfurt de este año constituye el puntapié inicial oficial de nuestra participación como Invitado de Honor”, explica a Culto Nicolás Leyton, director ejecutivo de Chile en la Feria del Libro de Frankfurt.

La primera actividad oficial de la delegación será una conferencia de prensa fijada para la mañana del 8 de octubre. “Este será un momento importante para comenzar a comunicar oficialmente la participación de Chile como País Invitado de Honor, presentar el concepto que guiará su presencia y adelantar algunas de las ideas generales de lo que el país espera mostrar en 2027”, añade Leyton.

Nicolás Leyton

Posteriormente, la tarde del 11 de octubre se llevará a cabo la ceremonia de traspaso del puesto. “Será en esta edición cuando Chequia entregue formalmente la posta, iniciando este año de invitación y una etapa especialmente significativa para la presencia de Chile en Alemania y en el circuito internacional del libro”, expone el director ejecutivo.

Sobre el hito, Marifé Boix García, vicepresidenta para el Sur de Europa y América Latina de la Feria del Libro de Frankfurt, destaca que “a partir de ahí, la feria ya empieza el año de Chile con diversas actividades que culminarán en la feria de octubre de 2027”.

Una de las principales novedades de esta versión es el lanzamiento del LatAm Stage, un escenario dedicado a pensar la literatura de Latinoamérica. Su objetivo es “conmemorar el 50º aniversario del primer foco temático de la Feria, que fue América Latina en 1976”, indica Boix García.

“En este escenario se abordarán temas relevantes para y desde la región y al mismo tiempo será punto de reunión para profesionales, autores, artistas y creadores para compartir datos, ideas, iniciativas y proyectos colectivos con el fin de crear puentes con el mercado internacional, así como con lectores del mercado local”, profundiza la ejecutiva.

Vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt: “Chile ha ganado tiempo y eso será positivo para su participación”

A través de mesas redondas, autores chilenos y de todo el mundo compartirán experiencias en torno a diversas temáticas. A su vez, editores y profesionales del rubro editorial comenzarán las conversaciones de negocios para venta o compra de derechos y opciones de distribución.

Por ejemplo, en la mesa Traducir poesía: lo que se pierde y lo que se crea, participarán las traductoras Camila Fadda, Mónica Drouilly y Alejandra del Río. En tanto, en el panel Distribución digital: Llegar a lectores de todo el mundo a través de diversos formatos, representará a Chile Javier Sepúlveda, de eBooks Patagonia; mientras que Vivian Lavín intervendrá en la mesa Compraventa de derechos en el mercado latinoamericano.

La comitiva de autores chilenos

Varios autores nacionales forman parte de esta delegación de avanzada. Para coordinar los aspectos logísticos, este lunes 21 de septiembre se realizará una reunión liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la División de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (DIRAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y ProChile.

Entre los viajeros se encuentra Alberto Fuguet, cuyo libro Missing integra el listado de 50 obras chilenas recomendadas para su traducción al alemán. “Nunca he ido a Frankfurt. Nuestra labor es abrir camino, llevar palas y chuzos y ayudar a pavimentar, mostrarnos, leer, conversar y relacionarnos. Voy curioso”, dice a este medio.

FOTO: PABLO VÁSQUEZ ROCHA / LT

El autor participará en la inauguración del stand de Chile, la recepción de editoriales españolas e iberoamericanas, un evento que incluye maridaje de literatura y vinos, y otras charlas. Además, se presentará en el LatAm Stage.

Sobre sus expectativas, describe: “Dar la cara, leer, conversar, contar sobre la literatura chilena, Chile en general, aprender. Un honor que Missing haya sido elegido, ojalá que pasen cosas. Que Chile sea el País Invitado es una gran cosa, lo es porque tiene una trayectoria de autores famosisímos y apreciados. Los últimos días implica demostrarle al mundo que Chile es capaz de seguir entregando nuevas voces para ser traducidas al mundo”.

Por su parte, María José Viera-Gallo se unirá a la comitiva desde España, donde estará lanzando su novela Tú también eres extraña (Anagrama). “Entre los autores todos nos conocemos unos más que otros, y todo bien. Algunos ya hemos coordinado dónde quedarnos en el centro de Frankfurt”, comenta.

María José Viera-Gallo

“Voy con el mejor de los ánimos a promocionar mi próxima novela que se publica simultáneamente en España e Italia. La idea es que encante a editores de otras lenguas para eventuales traducciones (ya tiene una comprometida al portugués)”, agrega. A diferencia de Fuguet, Viera-Gallo asistirá representada por sus agentes de Puentes Agency.

“No conozco la feria, pero mi último libro Química y Nicotina encontró una editorial española allí hace unos años. Es lo equivalente a asistir a un gran festival de cine para buscar nuevos lectores”, reflexiona.

El escritor y periodista Juan Cristóbal Peña, que también integra la lista de recomendados con La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, se sumará a las actividades en la ciudad alemana.

“Me parece importante que en el universo de la literatura chilena también esté representada la producción narrativa en el campo del periodismo, la no ficción y los géneros referenciales en general, que tienen una incidencia lectora importante en el mundo editorial y contribuyen, lo mismo que la ficción, a narrar la memoria y la identidad de un país”, analiza.

10/10/2024 JUAN CRISTOBAL PEÑA MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Su libro Letras Torcidas. Un perfil de Mariana Callejas (Ediciones UDP, 2024) fue recientemente publicado en España por editorial Debate y también en Brasil, por el sello Manjuba. “Esto, me parece, da cuenta del interés internacional por textos que proponen relecturas de nuestra historia política reciente, ya no desde la urgencia de la denuncia, sino desde un lugar más reflexivo e incómodo. Una relectura que habla de los crímenes de la dictadura pero también de la vida familiar y doméstica de quienes ejecutaron esos crímenes”, reflexiona.

Peña se sumará al panel La carga del Realismo Mágico – ¿Se necesita ficción para explicar la realidad? y a la lectura masiva de autores chilenos titulada Una variedad de voces de Chile: Lecturas breves de diferentes autores.

Según información recopilada por Culto, también estarán presentes autores como Alejandra Costamagna, María José Ferrada, Carmen García Palma, Carlos Soto Román, Claudio Aguile

ra y Gabriela Lyon (quienes abordarán la industria de los libros ilustrados) y Daniela Catrileo (quien ahondará en literatura indígena).

Asimismo, diversos creadores nacionales participarán en eventos paralelos que coinciden con la feria en suelo germano. Por ejemplo, la escritora Paulina Flores, autora de Isla Decepción (2021) y La próxima vez que te vea, te mato (2025), participará en el Festival Barrio Berlín. En tanto, en la Casa de la Poesía de la capital alemana se presentarán María José Ferrada y Carlos Soto Román. Ferrada, junto a Rodrigo Marín, presentará además el libro Había luz o algo parecido a la luz (Da war Licht oder etwas Ähnliches wie Licht) en el Centro Cultural Bellevue de Múnich junto a la editorial Hagebutte Verlag, mientras que Soto Román ofrecerá un recital de poesía en Lettrétage.

Próximos pasos

En paralelo a las actividades en territorio alemán, la hoja de ruta de la delegación chilena contempla hitos clave en los próximos meses. Según detalla Nicolás Leyton, el Ministerio de las Culturas abrirá prontamente convocatorias para estructurar el programa cultural de 2027, el cual abarcará disciplinas como música y artes escénicas. Además, durante septiembre se realizarán capacitaciones para el sector editorial sobre adaptación de obras al formato audiovisual, área que en noviembre sumará charlas con expertos alemanes en alianza con el Goethe-Institut, CinemaChile, SANFIC y el Fondo de Fomento Audiovisual.

Respecto a la infraestructura y el concepto que albergará la presencia nacional en 2027, el pabellón de Chile se encuentra en las etapas finales de diseño junto a ProChile y el equipo curatorial seleccionado el año pasado por la Secretaría del Libro y la Lectura. No obstante, los detalles arquitectónicos e interactivos se mantendrán bajo reserva hasta junio de 2027, fecha fijada por la propia organización de la feria para la revelación pública.