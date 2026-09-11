MK4: oposición respalda medidas para la vivienda, pero desconfía y pone reparos a cambios en materias financieras

Una visión en general favorable respecto de la propuesta que crea el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi) tienen los diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara, mientras que las iniciativas relativas al mercado de capitales, contenidas en la reforma que esta semana ingresó el Ejecutivo, son materia de análisis o derechamente general desconfianza.

La iniciativa, en concreto, crea un fondo que tendrá por objeto adquirir créditos hipotecarios de viviendas por hasta 6 mil UF, originados por los bancos u otras instituciones financieras. El fondo podrá alcanzar un tamaño por hasta US$20 mil millones, y tendrá duración indefinida.

Sin embargo, la mayoría del proyecto incluye una serie de otras medidas, como por ejemplo la ampliación de la exención de impuestos a la ganancia de capital en operaciones con valores, o la reducción de dos tercios a mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto el quorum exigido por la Ley de Sociedades Anónimas, entre muchos otros aspectos.

La complejidad de la propuesta mantiene al mundo político estudiando las materias que aborda el documento, aunque ya hay algunos aspectos sobre los que existe claridad.

El diputado Raúl Soto (PPD), señala que “la parte relativa a acceso a la vivienda es algo muy positivo sobre todo para facilitar y hacer más barato el acceso a la casa propia por parte de la clase media, es un objetivo compartido y que vemos con muy buenos ojos”.

Sin embargo, expone que “en los demás temas vamos a hacer un análisis técnico punto por punto antes de emitir un juicio ya que se trata de temas complejos y hay que evaluar sus consecuencias”.

En esa línea, el diputado Boris Barrera (PC), sostiene que “las medidas que tienen que ver con facilitar el financiamiento para la casa propia sin duda son interesantes, las estamos revisando en este momento, vamos a evaluar bien y siempre vamos a estar por mejorar las condiciones para que las familias puedan acceder a la casa propia, pero con la misma fuerza vamos a defender el bolsillo de todos los chilenos frente a la usura y la especulación de los bancos y las grandes empresas. Ahí vamos a estar atentos y estamos revisando”.

“Por otro lado (el proyecto) trae medidas que son bastante complejas, porque además de la megarreforma que ya se aprobó y traerá importantes beneficios a las grandes empresas, se le agrega el que vienen nuevos beneficios de exención de impuestos a las ganancias de capital y otras medidas de regulación del mercado de capitales que solamente van a generar menos ingresos al Fisco y podría significar recortes en el presupuesto. Esas medidas creo que no son buenas para Chile”, sostiene.

Para el diputado Jorge Díaz, jefe de la bancada DC, “la propuesta del Gobierno de abrir aún más el mercado de capitales al exterior es una prioridad que no representa las necesidades de los chilenos y chilenas. Mientras las familias enfrentan desempleo, inflación y una economía debilitada, el Gobierno pone el foco en facilitar la circulación de grandes capitales financieros”.

Según Díaz, la prioridad del gobierno debiera estar en reactivar “la economía real, generar empleos, fortalecer a las pymes y recuperar el poder adquisitivo de las familias. Antes de profundizar la apertura financiera para los grandes inversionistas, el Gobierno debería preocuparse de que la inversión se traduzca en producción, empleo y bienestar. Chile necesita una economía al servicio de las personas, no políticas diseñadas principalmente para facilitarle el camino al capital financiero”.

Con un sesgo de sospecha, la senadora Daniella Cicardini (PS), miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, sostuvo que “quien va a liderar la discusión de este proyecto es el ministro Quiroz, el mismo que tiene un descalabro en el costo de la vida de los chilenos, además de los niveles de desempleo por el cielo, ministro en el que no confiamos en absoluto, y que hoy saca de la manga una reforma al mercado de capitales que tiene olor a letra chica”.

Al respecto, sostiene que, si bien “plantean buenas intenciones en vivienda, por otro lado, hacen modificaciones en las reglas de protección frente a fraudes bancarios”.

La iniciativa implica modificar la Ley de Fraudes con Tarjetas y si bien mantiene la carga de la prueba sobre el emisor, pero reduce el estándar que pasa de culpa grave a culpa leve, a la vez que eleva el nivel de cuidado exigido al usuario, pues se presume su responsabilidad cuando la operación se hizo con autenticación reforzada.

Una visión positiva respecto del proyecto es la que tiene el diputado oficialista Agustín Romero (Partido Republicano), quien espera que “ojalá tengamos este proyecto despachado de la Cámara de Diputados a mediados del mes de octubre”. El también presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde está radicada la iniciativa, explica que hablará con los parlamentarios para ver si es posible despachar el proyecto en ese plazo.

Si bien el diputado destaca el “Fondo Nacional para la Vivienda, que va a permitir mejores condiciones para poder tomar créditos para la familia y además acompañado de un incentivo al ahorro”, también subraya que “hay que estar muy atentos en la discusión, hay temas que son bastante delicados, muy técnicos, pero creo que hay, como nunca, mucho consenso dentro del Congreso Nacional, con los diputados que me ha tocado conversar, hay muy buena disposición a revisarlo”.