SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    MK4: oposición respalda medidas para la vivienda, pero desconfía y pone reparos a cambios en materias financieras

    Esta semana el Ejecutivo ingresó al Congreso su reforma al Mercado de Capitales. El corazón de la iniciativa se encuentra en el mecanismo con el que buscan facilitar el acceso a la vivienda, y que consigue una buena recepción entre los parlamentarios de la oposición.

    Por 
    Mariana Marusic
     
    Maximiliano Villena

    Una visión en general favorable respecto de la propuesta que crea el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi) tienen los diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara, mientras que las iniciativas relativas al mercado de capitales, contenidas en la reforma que esta semana ingresó el Ejecutivo, son materia de análisis o derechamente general desconfianza.

    La iniciativa, en concreto, crea un fondo que tendrá por objeto adquirir créditos hipotecarios de viviendas por hasta 6 mil UF, originados por los bancos u otras instituciones financieras. El fondo podrá alcanzar un tamaño por hasta US$20 mil millones, y tendrá duración indefinida.

    Sin embargo, la mayoría del proyecto incluye una serie de otras medidas, como por ejemplo la ampliación de la exención de impuestos a la ganancia de capital en operaciones con valores, o la reducción de dos tercios a mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto el quorum exigido por la Ley de Sociedades Anónimas, entre muchos otros aspectos.

    La complejidad de la propuesta mantiene al mundo político estudiando las materias que aborda el documento, aunque ya hay algunos aspectos sobre los que existe claridad.

    El diputado Raúl Soto (PPD), señala que “la parte relativa a acceso a la vivienda es algo muy positivo sobre todo para facilitar y hacer más barato el acceso a la casa propia por parte de la clase media, es un objetivo compartido y que vemos con muy buenos ojos”.

    Sin embargo, expone que “en los demás temas vamos a hacer un análisis técnico punto por punto antes de emitir un juicio ya que se trata de temas complejos y hay que evaluar sus consecuencias”.

    En esa línea, el diputado Boris Barrera (PC), sostiene que “las medidas que tienen que ver con facilitar el financiamiento para la casa propia sin duda son interesantes, las estamos revisando en este momento, vamos a evaluar bien y siempre vamos a estar por mejorar las condiciones para que las familias puedan acceder a la casa propia, pero con la misma fuerza vamos a defender el bolsillo de todos los chilenos frente a la usura y la especulación de los bancos y las grandes empresas. Ahí vamos a estar atentos y estamos revisando”.

    “Por otro lado (el proyecto) trae medidas que son bastante complejas, porque además de la megarreforma que ya se aprobó y traerá importantes beneficios a las grandes empresas, se le agrega el que vienen nuevos beneficios de exención de impuestos a las ganancias de capital y otras medidas de regulación del mercado de capitales que solamente van a generar menos ingresos al Fisco y podría significar recortes en el presupuesto. Esas medidas creo que no son buenas para Chile”, sostiene.

    Para el diputado Jorge Díaz, jefe de la bancada DC, “la propuesta del Gobierno de abrir aún más el mercado de capitales al exterior es una prioridad que no representa las necesidades de los chilenos y chilenas. Mientras las familias enfrentan desempleo, inflación y una economía debilitada, el Gobierno pone el foco en facilitar la circulación de grandes capitales financieros”.

    Según Díaz, la prioridad del gobierno debiera estar en reactivar “la economía real, generar empleos, fortalecer a las pymes y recuperar el poder adquisitivo de las familias. Antes de profundizar la apertura financiera para los grandes inversionistas, el Gobierno debería preocuparse de que la inversión se traduzca en producción, empleo y bienestar. Chile necesita una economía al servicio de las personas, no políticas diseñadas principalmente para facilitarle el camino al capital financiero”.

    Con un sesgo de sospecha, la senadora Daniella Cicardini (PS), miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, sostuvo que “quien va a liderar la discusión de este proyecto es el ministro Quiroz, el mismo que tiene un descalabro en el costo de la vida de los chilenos, además de los niveles de desempleo por el cielo, ministro en el que no confiamos en absoluto, y que hoy saca de la manga una reforma al mercado de capitales que tiene olor a letra chica”.

    Al respecto, sostiene que, si bien “plantean buenas intenciones en vivienda, por otro lado, hacen modificaciones en las reglas de protección frente a fraudes bancarios”.

    La iniciativa implica modificar la Ley de Fraudes con Tarjetas y si bien mantiene la carga de la prueba sobre el emisor, pero reduce el estándar que pasa de culpa grave a culpa leve, a la vez que eleva el nivel de cuidado exigido al usuario, pues se presume su responsabilidad cuando la operación se hizo con autenticación reforzada.

    Una visión positiva respecto del proyecto es la que tiene el diputado oficialista Agustín Romero (Partido Republicano), quien espera que “ojalá tengamos este proyecto despachado de la Cámara de Diputados a mediados del mes de octubre”. El también presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde está radicada la iniciativa, explica que hablará con los parlamentarios para ver si es posible despachar el proyecto en ese plazo.

    Si bien el diputado destaca el “Fondo Nacional para la Vivienda, que va a permitir mejores condiciones para poder tomar créditos para la familia y además acompañado de un incentivo al ahorro”, también subraya que “hay que estar muy atentos en la discusión, hay temas que son bastante delicados, muy técnicos, pero creo que hay, como nunca, mucho consenso dentro del Congreso Nacional, con los diputados que me ha tocado conversar, hay muy buena disposición a revisarlo”.

    Más sobre:Reforma al MercadoMercado de Capitales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brasil: Al menos dos mujeres fallecidas deja derrumbe de edificio sobre vivienda en São Paulo

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros

    Guerra de las Malvinas: ¿Cuál fue el rol y la ayuda secreta de Chile al Reino Unido?

    Gabriel Muñoz, actor chileno: “He ido aprendiendo que tengo que armar mi propio camino”

    Usted pasará la noche en la cárcel: un relato de Jaime Bayly

    Cecilia Vicuña: “Para que exista una comunidad humana inteligente y creadora tiene que haber una educación liberadora”

    Lo más leído

    1.
    TVN registra pérdidas por casi $ 8.000 millones en el primer semestre y sus ingresos también caen

    TVN registra pérdidas por casi $ 8.000 millones en el primer semestre y sus ingresos también caen

    2.
    Minera de grupo mexicano y SQM frena construcción de 16 torres de Kimal - Lo Aguirre ubicadas en “las vetas del futuro yacimiento”

    Minera de grupo mexicano y SQM frena construcción de 16 torres de Kimal - Lo Aguirre ubicadas en “las vetas del futuro yacimiento”

    3.
    Juan Sutil: “Hoy día se están volviendo a reconstruir los cimientos para que la economía pueda funcionar mejor”

    Juan Sutil: “Hoy día se están volviendo a reconstruir los cimientos para que la economía pueda funcionar mejor”

    4.
    Klaus Schmidt-Hebbel: “El crecimiento de este año será muy mediocre por la herencia de Boric y los shocks negativos de oferta y demanda”

    Klaus Schmidt-Hebbel: “El crecimiento de este año será muy mediocre por la herencia de Boric y los shocks negativos de oferta y demanda”

    5.
    Las dudas sobre los aranceles de Trump golpean al cobre, pero el banco suizo Julius Baer mejora precio objetivo

    Las dudas sobre los aranceles de Trump golpean al cobre, pero el banco suizo Julius Baer mejora precio objetivo

    6.
    Constructora pide su reorganización para evitar la quiebra y culpa al MOP por retrasar pagos desde 2024

    Constructora pide su reorganización para evitar la quiebra y culpa al MOP por retrasar pagos desde 2024

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Te Deum Evangélico 2026: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo en Santiago

    Te Deum Evangélico 2026: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo en Santiago

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Hallan sin vida a hija de concejala de Máfil tras volcamiento en humedal de Valdivia
    Chile

    Hallan sin vida a hija de concejala de Máfil tras volcamiento en humedal de Valdivia

    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Estación Central: sujetos dispararon al domicilio de la víctima en agosto

    Lanzan campaña “Fonda Protegida” para reforzar seguridad laboral en Fiestas Patrias

    ¿Somos patriotas los chilenos?
    Negocios

    ¿Somos patriotas los chilenos?

    Retomar la ruta del progreso

    TVN registra pérdidas por casi $ 8.000 millones en el primer semestre y sus ingresos también caen

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia
    Tendencias

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    Con una nutrida delegación: Team Chile desfila en la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos
    El Deportivo

    Con una nutrida delegación: Team Chile desfila en la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos

    El Rally Mundial 2026 en los ojos de sus figuras: “Chile es muy diferente”

    Entre el retiro y el regreso a América: se cierra el círculo de la Generación Dorada

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026
    Tecnología

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros
    Cultura y entretención

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros

    Guerra de las Malvinas: ¿Cuál fue el rol y la ayuda secreta de Chile al Reino Unido?

    Gabriel Muñoz, actor chileno: “He ido aprendiendo que tengo que armar mi propio camino”

    Brasil: Al menos dos mujeres fallecidas deja derrumbe de edificio sobre vivienda en São Paulo
    Mundo

    Brasil: Al menos dos mujeres fallecidas deja derrumbe de edificio sobre vivienda en São Paulo

    Aumentan a 76 los muertos por incendio en un ferry al oeste de Filipinas

    Elon Musk (XAI) y Sam Altman (Open AI) respaldan llamado de Dario Amodei (Anthropic) a ralentizar la carrera de la IA

    Fiestas patrias, comida y culpa
    Paula

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio