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    Carabineros incauta cargamento de 1,3 millones de cajetillas de cigarros de contrabando en el norte

    Cuatro detenidos por el traslado quedaron en prisión preventiva.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Cuatro imputados chilenos fueron formalizados por la Fiscalía de Tocopilla por el contrabando de 1.376.000 cajetillas de cigarros incautadas por Carabineros durante fiscalizaciones en la comuna de María Elena.

    Los detenidos, que movilizaban el cargamento de procedencia extranjera en dos camiones de alto tonelaje, quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva al considerar el tribunal que su libertar constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

    Se dispuso un plazo de investigación de 80 días.

    El procedimiento se inició la mañana del 9 de septiembre, en el kilómetro 1.485 de la Ruta 5 Norte, cuando personal de la Tenencia María Elena de Carabineros, que efectuaba patrullajes preventivos, fiscalizó a dos vehículos de carga que habían ingresado y detenido su marcha en un sector de estacionamiento existente en el lugar.

    Al revisar los remolques de ambos vehículos, los funcionarios policiales descubrieron una gran cantidad de cigarrillos extranjeros que permanecían ocultos detrás de estructuras y tablas que impedían ser descubiertos desde el exterior, por lo que proceden a la detención de los cuatro ocupantes.

    Diligencias posteriores permitieron establecer que ambos camiones transportaban un total 2.752 pacas, correspondientes a 137.600 cartones y 1.376.000 cajetillas.

    Los productos trasportados no mantenían documentación aduanera que validara su ingreso al país, como tampoco resolución sanitaria que autorice su comercialización, siendo por tanto mercancía prohibida.

    Más sobre:PolicialContrabando de cigarrosDelincuenciaSeguridad

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