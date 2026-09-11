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    El alcalde de Nueva York señala el 11-S como “el día más oscuro de la historia” de la ciudad

    Este viernes se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

    Por 
    Europa Press
    Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto: archivo.

    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha señalado este viernes el 11 de septiembre de 2001 como “el día más oscuro de la historia” de la ciudad, y, cuando se cumplen 25 aniversario de la tragedia, ha recordado las historias de solidaridad y el sacrificio de quienes trabajaron para salvar vidas.

    En un vídeo difundido por redes sociales, Mamdani se ha referido al atentado perpetrado por Al Qaeda como “un acto de terror horrendo”. “Un día de pérdidas inconmensurables. 2.753 padres e hijos. Esposos y esposas. Amigos y compañeros de trabajo. 2.753 universos que se fueron. En un instante”, ha incidido.

    El alcalde de Nueva York ha tenido igualmente palabras para las miles de víctimas provocadas a posteriori por enfermedades derivadas “del aire tóxico que respiraron y por los meses que pasaron trabajando entre los escombros”.

    “Recordamos el 11-S, el día más oscuro de la historia de nuestra ciudad, pero también recordamos lo que tantos neoyorquinos hicieron en medio de aquella oscuridad”, ha afirmado, poniendo de relieve los sacrificios y la solidaridad de los ciudadanos de Nueva York tras el ataque.

    Mamdani se ha acordado de quienes hicieron cola durante horas para donar sangre, quienes abrieron sus casas a los afectados que no podían regresar a sus viviendas o a quienes ayudaron a evacuar las Torres Gemelas.

    “25 años después, tenemos una obligación sagrada con aquellos que nos fueron arrebatados: así como ellos cuidaron de desconocidos, nosotros debemos vivir vidas dignas de los sacrificios que hicieron y construir una ciudad digna de su valentía, una ciudad en la que corramos los unos hacia los otros”, ha subrayado.

    Este viernes se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, perpetrados por el grupo terrorista Al Qaeda que supusieron el punto de inflexión en la política internacional y desembocó una campaña global para derrotar al terrorismo, que llevó a la invasión de Afganistán e Irak y a la expansión internacional del terrorismo.

    Más sobre:Estados UnidosAtentado11-SNueva YorkAlcalde

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