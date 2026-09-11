25º aniversario del 11-S: Las seis afirmaciones falsas de Trump sobre los atentados de Al Qaeda

Donald Trump suele referirse a los atentados contra el World Trade Center, el devastador ataque de Al Qaeda que golpeó su ciudad natal, Nueva York, hace 25 años. No obstante, sus recuerdos de aquel día han incluido repetidamente exageraciones y falsedades.

Incluso, esta misma semana, compartió una anécdota en un acto de la Casa Blanca en conmemoración de los ataques que no es del todo correcta.

A continuación, algunas de las formas recopiladas por el diario británico The Guardian en que Trump ha distorsionado los hechos sobre el 11 de septiembre de 2001 , desde poco después de los ataques hasta su segundo mandato presidencial.

1. Su edificio, el más alto

Poco después de los ataques, Trump declaró en una entrevista telefónica con un presentador de noticias local que la destrucción de las Torres Gemelas del World Trade Center -la Torre Norte en específico, que en su momento era el edificio más alto de la Gran Manzana- significaba que su propiedad en el número 40 de Wall Street, el Edificio Trump, pasaba a ser la más alta del centro de Manhattan.

Fachada del Edificio Trump, en el número 40 de Wall Street. Foto: Archivo Mark Lennihan

“Es decir, el 40 de Wall Street era en realidad el segundo edificio más alto del centro de Manhattan. Y, de hecho, lo fue antes de que el World Trade Center fuera el más alto”, afirmó Trump. “Y luego, cuando construyeron el World Trade Center, pasó a ser conocido como el segundo más alto. Y ahora es el más alto”.

Pero no lo era: el edificio del número 70 de Pine Street, situado a una manzana de distancia, ostentaba ese puesto .

2. Labores de limpieza

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones haber colaborado en las tareas de recuperación tras el derrumbe del World Trade Center. “Todos los que ayudaron a retirar los escombros... yo estuve allí, observé y ayudé un poco”, dijo durante un acto de campaña en 2016.

Ese comentario retomaba una afirmación que había hecho poco después del ataque, cuando comentó a una cadena de televisión alemana que “tendríamos a un par de cientos de personas aquí abajo” ayudando en la limpieza.

En 2019, PolitiFact entrevistó a un jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, quien no recordaba que Trump siquiera hubiera enviado trabajadores al lugar de los hechos .

“Yo mismo pasé muchos meses allí y nunca lo vi”, declaró en 2019 a The New York Times Richard Alles, un funcionario jubilado del Departamento de Bomberos de Nueva York que ejercía como jefe de batallón el 11 de septiembre y que asistió a un acto en la Casa Blanca de Trump ese mismo año. Alles dijo a PolitiFact en 2019 que, si Trump hubiera enviado una cuadrilla de 100 trabajadores, “habría constancia de ello. Todo el mundo trabajaba bajo la supervisión directa de la policía, el departamento de bomberos y el mando conjunto de los servicios de emergencia”.

Asimismo, un exejecutivo de la Organización Trump declaró a Politico en 2016 que Trump no hizo gran cosa fuera de lo habitual aquel día.

3. Mentiras sobre los musulmanes

Cuando hizo campaña por primera vez para la presidencia en 2016, Trump repitió la historia de que “miles y miles” de musulmanes estadounidenses “estaban celebrando” en Nueva Jersey el día de los ataques de 2001.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Oval de la Casa Blanca. Foto: Archivo Europa Press/Contacto/Samuel Cor

A pesar de numerosas verificaciones de datos, no se ha encontrado ninguna prueba que respalde esta afirmación .

4. La celebración de Ilhan Omar

En septiembre de 2019, Trump retuiteó un video que supuestamente mostraba a la congresista de Minnesota, la demócrata Ilhan Omar -musulmana y la primera somalí-estadounidense en integrar el Congreso de EE.UU.- bailando en el aniversario de los ataques.

Además, acompañó el video con el siguiente mensaje: “¡La nueva cara del Partido Demócrata!”.

CBS News informó que Omar había estado bailando en un evento organizado por el Caucus Negro, una organización política del Legislativo compuesta por miembros afroestadounidenses del Congreso. Pero e ste evento no se celebró el 11 de septiembre .

5. Afirma haber predicho los ataques

En su libro del año 2000, The America We Deserve -La América que merecemos-, Trump mencionó al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, como parte de “una desconcertante serie de crisis menores” que enfrentaba Estados Unidos.

En aquel entonces, Bin Laden era conocido por los estadounidenses porque Al Qaeda había orquestado en 1998 los atentados contra las embajadas de EE.UU. en Kenia y Tanzania.

Eso no impidió que Trump escribiera en X en 2018 que Estados Unidos “debería haber capturado a Osama bin Laden mucho antes de lo que lo hicimos”, añadiendo: “Lo señalé en mi libro justo ANTES del ataque al World Trade Center” .

6. Confusión con los datos de los bomberos

Durante una ceremonia celebrada este martes en la Elipse de la Casa Blanca para honrar a los equipos de emergencia que respondieron a los ataques, Trump dijo que -cuando él y un grupo de trabajadores fueron a visitar el centro de Manhattan poco después de los atentados- fue sacado del lugar por bomberos preocupados de que el rascacielos One Liberty Plaza pudiera derrumbarse.

“Dos bomberos, tipos grandes y fuertes -y yo no soy precisamente el hombre más pequeño del mundo- me agarraron por debajo de los brazos y dijeron: ‘Tenemos que salir de aquí’. Y literalmente me levantaron en vilo”, afirmó el presidente.

Edificio One Liberty Plaza, en Manhattan, en el 1 de la calle Liberty. Foto: Archivo

“No es fácil hacer eso. Soy un hombre corpulento. Me levantaron y empezaron a correr conmigo. Les dije: ‘Muchachos, yo mismo puedo correr’, pero fueron increíbles. Pensaban que el edificio se iba a derrumbar. Pero no se derrumbó”.

PolitiFact señala que Trump ya ha contado una versión de esta historia anteriormente, incluso en una entrevista con Fox News emitida a principios de esta semana. Sin embargo, parece tratarse de una exageración.

Si bien la preocupación por la estabilidad del edificio One Liberty Plaza motivó la evacuación de al menos un inmueble cercano al día siguiente del atentado, no hay pruebas de que Trump hubiera estado ahí, y su afirmación de haber llevado trabajadores al lugar carece de pruebas .

The Failing New York Magazine wrote a story that I wasn’t down at the World Trade Center after the Tragedy of September 11th, because nobody saw me there. Well, I don’t think I would be the first thing on anyone’s mind but, I was there, obviously not on the same day as the… pic.twitter.com/TlmDsenB0i — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 9, 2026

Asimismo, CNN dice que lo no hay fundamento para afirmar que One Liberty Plaza “todavía cruje”. Trump dijo: “La verdad es que crujía mucho, crujía. Todavía cruje”. No hay fundamento para esta afirmación. El edificio de oficinas One Liberty Plaza reabrió en octubre de 2001, menos de dos meses después del 11 de septiembre, y hoy funciona con normalidad.

La Casa Blanca declaró en un correo electrónico sin firma enviado el martes: “En aquel entonces (Trump) era un ciudadano particular; no todo lo que hizo quedó documentado”.

Trump añadió en una publicación en redes sociales el martes por la noche que “todo lo que dije era exactamente preciso”.