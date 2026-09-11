Kast a seis meses de su gobierno: “Gracias al Parlamento y los gobernadores hemos logrado avances significativos”

A primera hora de este viernes, el Presidente José Antonio Kast partió su jornada de actividades en la región de Los Ríos, cumpliendo así con su meta de visitar todas las regiones del país antes del 18 de septiembre.

“Esta era la última región que me faltaba visitar, que no había alcanzado a visitar”, dijo el mandatario en medio de su paso por el astillero ASENAV, en Valdivia, junto al ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros.

Eso sí, eso no fue lo único que destacó el Presidente. Minutos más tarde, Kast relevó los seis primeros meses de su gobierno, que justamente se cumplen hoy.

“Hoy este 11 de septiembre, que se cumplen seis meses en que asumimos el gobierno, debemos decir que gracias a la colaboracióny también a la discusión, que la discusión enriquece en el Parlamento, a la conversación y la discusión con los gobernadores, hemos logrado avances significativos ”, subrayó.

“En temas de desastre, hemos aprendido de los gobernadores que los recursos tienen que estar prontamente ahí. En el tema del Parlamento, hemos aprendido que cada proyecto que ingresamos puede ser perfeccionado”, continuó.

Luego agregó: “Les agradezco a cada uno de ustedes la preocupaciónpor sacar a Chile adelante, más allá de las legítimas diferencias que tenemos. Cuando hay cosas que nos unen, podemos avanzar mirando lo que es la calidad de vida de nuestros compatriotas. Así que sigamos trabajando en estas cosas”.