SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast a seis meses de su gobierno: “Gracias al Parlamento y los gobernadores hemos logrado avances significativos”

    “En temas de desastre, hemos aprendido de los gobernadores que los recursos tienen que estar prontamente ahí. En el tema del Parlamento, hemos aprendido que cada proyecto que ingresamos puede ser perfeccionado”, destacó el Mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    NICOLAS KLEIN/ATON

    A primera hora de este viernes, el Presidente José Antonio Kast partió su jornada de actividades en la región de Los Ríos, cumpliendo así con su meta de visitar todas las regiones del país antes del 18 de septiembre.

    “Esta era la última región que me faltaba visitar, que no había alcanzado a visitar”, dijo el mandatario en medio de su paso por el astillero ASENAV, en Valdivia, junto al ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros.

    Eso sí, eso no fue lo único que destacó el Presidente. Minutos más tarde, Kast relevó los seis primeros meses de su gobierno, que justamente se cumplen hoy.

    “Hoy este 11 de septiembre, que se cumplen seis meses en que asumimos el gobierno, debemos decir que gracias a la colaboracióny también a la discusión, que la discusión enriquece en el Parlamento, a la conversación y la discusión con los gobernadores, hemos logrado avances significativos”, subrayó.

    “En temas de desastre, hemos aprendido de los gobernadores que los recursos tienen que estar prontamente ahí. En el tema del Parlamento, hemos aprendido que cada proyecto que ingresamos puede ser perfeccionado”, continuó.

    Luego agregó: “Les agradezco a cada uno de ustedes la preocupaciónpor sacar a Chile adelante, más allá de las legítimas diferencias que tenemos. Cuando hay cosas que nos unen, podemos avanzar mirando lo que es la calidad de vida de nuestros compatriotas. Así que sigamos trabajando en estas cosas”.

    Más sobre:José Antonio KastSeis mesesGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    Ascienden a casi 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

    Irak investiga ataques lanzados desde su territorio contra oleoducto saudí y cierra dos pasos fronterizos con Irán

    PDI incauta granadas, municiones y más de $11 millones en efectivo en Los Vilos: dos personas quedaron detenidas

    Municipalidad de Pitrufquén decreta tres días de duelo comunal por incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos

    Partió como una moción de senadores RN: cómo se articuló el primer triunfo de la agenda ACOT del gobierno

    Lo más leído

    1.
    El desplome de las expectativas: el balance puertas adentro de los seis meses de Kast

    El desplome de las expectativas: el balance puertas adentro de los seis meses de Kast

    2.
    Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

    Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

    3.
    Sebastián Kraljevich y gobierno de Boric: “El tiempo va a ser generoso, también nos pasa con el Presidente Piñera”

    Sebastián Kraljevich y gobierno de Boric: “El tiempo va a ser generoso, también nos pasa con el Presidente Piñera”

    4.
    Iván Poduje y fondos para reconstrucción: “El tema de financiamiento tiene que resolver el Ministerio de Hacienda”

    Iván Poduje y fondos para reconstrucción: “El tema de financiamiento tiene que resolver el Ministerio de Hacienda”

    5.
    Paul Sfeir se despide del Congreso y de la bancada republicana

    Paul Sfeir se despide del Congreso y de la bancada republicana

    6.
    Juan Luis Castro (PS): “Ser oposición no es una condena a rechazar el diálogo con el gobierno”

    Juan Luis Castro (PS): “Ser oposición no es una condena a rechazar el diálogo con el gobierno”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”
    Chile

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    PDI incauta granadas, municiones y más de $11 millones en efectivo en Los Vilos: dos personas quedaron detenidas

    Municipalidad de Pitrufquén decreta tres días de duelo comunal por incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos

    Celebrar sin tener que lamentar
    Negocios

    Celebrar sin tener que lamentar

    Salud laboral y consumo de alcohol y drogas: el papel de las empresas en la prevención

    La meta del 6,5%

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia
    Tendencias

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    En vivo: el Crystal Palace de Darío Osorio recibe al Ipswich de Marcelino Núñez por la Premier League
    El Deportivo

    En vivo: el Crystal Palace de Darío Osorio recibe al Ipswich de Marcelino Núñez por la Premier League

    Leyenda del Ajax y Barcelona se aleja del fútbol por problemas de salud: “Existe un riesgo muy elevado”

    De la cima al fondo: el dispar presente del Betis de Pellegrini y el Sevilla de Suazo en los límites salariales de LaLiga

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”
    Cultura y entretención

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”

    Ana María Stuven: “Las mujeres han vivido desigualdades y subordinación, pero han sido también agentes históricos”

    Nicolás Zárate: “No tiene sentido hacer películas con el punto de vista de la gente que piensa como uno”

    Ascienden a casi 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego
    Mundo

    Ascienden a casi 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

    Irak investiga ataques lanzados desde su territorio contra oleoducto saudí y cierra dos pasos fronterizos con Irán

    Rusia asegura que todavía no discutió si Putin viajará al G20 en Estados Unidos tras solicitud de cara a cara de Zelenski

    Fiestas patrias, comida y culpa
    Paula

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio