Abogado de Vinko Fodich y formalización del exfiscal: “Se encuentran bastante afectados, tanto él como su familia”

El abogado Felipe Moraga, integrante del equipo que representa al exfiscal Vinko Fodich, habló con la prensa la mañana de este viernes en el Centro de Justicia de Santiago, en la antesala de la formalización de su defendido por una investigación de la Fiscalía Supraterritorial sobre secuestros extorsivos.

“Se van a formalizar, entiendo, hechos por cierto graves, según lo que se ha señalado, delitos bastante complejos, de bastante penalidad, también, por lo demás, pero todo eso antecedente tenemos que escuchar ahora en la audiencia y la verdad no me quiero pronunciar al respecto precisamente por los secretos que ha decretado el propio Ministerio Público”, explicó el defensor.

Respecto al estado de Fodich, su defensor dijo que “se encuentran bastante afectados, tanto él como su familia”.

En cuanto a la audiencia, Moraga señaló que entendía que “van a formalizar es una asociación ilícita y con delitos base que dicen relación con extorsiones”.

“No sé específicamente a él si lo incluyan en todas estas imputaciones o a lo mejor solamente en alguna de aquellas”, puntualizó.

Tres funcionarios de la Policía de Investigaciones fueron detenidos en este caso y se está tramitando su destitución.

El defensor de Fodich dijo que creía que “es un todo lo que va a plantear el Ministerio Público, que dice relación con esta supuesta banda criminal y todos los delitos conexos”.

“Tenemos que escuchar los antecedentes, la verdad son cinco tomos, es bastante complejo y en este minuto no es una instancia para declararse de alguna manera, sino que tenemos que escuchar, ver, oponernos, por cierto, eventualmente a una solicitud de medidas cautelares y en eso ir avanzando con respecto a esta investigación”, comentó.

Respecto a los antecedentes de su representado por manejar en estado de ebriedad, el abogado descartó que ello tenga alguna repercusión mayor en este caso.

“El tema del manejo en estado de ebriedad, lo que afecta es su irreprochable conducta interior. Pero la verdad que en este caso, respecto a estas imputaciones tan graves, un tema de un manejo en estado de ebriedad no va a hacer la gran diferencia, la verdad. O sea, acá estamos hablando de imputaciones severas, que con manejo en estado de ebriedad o sin manejo en estado de ebriedad, la verdad que es un poco lo mismo”, sostuvo.

Ante la posibilidad de que Fodich quede privado de libertad, Moraga precisó que eso “depende del tribunal, no depende ni de la fiscalía ni de la defensa, sino que del señor magistrado que esté en la sala, que va a resolver esta petición, no tan solo respecto de Vinko, sino que de todos los imputados”.