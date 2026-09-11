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    Michelle Bachelet recuerda a víctimas de la dictadura a 53 años del golpe de Estado y llama a “cuidar la democracia”

    "Mi pensamiento está con las víctimas de la dictadura y sus familias, y con quienes han trabajado incansablemente por la verdad, la justicia y la reparación”, señaló la exmandataria en sus redes sociales.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La expresidenta Michelle Bachelet utilizó esta jornada sus redes sociales para dejar un mensaje en conmemoración de este 11 de septiembre, fecha en que se cumplen 53 años del golpe de Estado.

    Junto con señalar que la fecha está “profundamente marcada en la memoria de Chile”, recordó también la importancia de recordar y el defender siempre los derechos humanos

    “Mi pensamiento está con las víctimas de la dictadura y sus familias, y con quienes han trabajado incansablemente por la verdad, la justicia y la reparación”, se lee en la publicación.

    Recordar nuestra historia también debe ayudarnos a mirar hacia adelante: a cuidar la democracia, defender siempre los derechos humanos y fortalecer el diálogo, el respeto y la capacidad de encontrarnos incluso en nuestras diferencias”, sostuvo.

    Este 11 de septiembre se ha visto marcado como la primera vez desde el retorno a la democracia que un Presidente de la República no realiza un acto de conmemoración por la fecha. En vez de esto, el Presidente José Antonio Kast decidió viajar a la Región de Los Ríos para sostener actividades con foco en materia de seguridad, social y empleo.

    Más sobre:NacionalGolpe de EstadoDictaduraMichelle Bachelet

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