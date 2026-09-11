Alberto Mejía reingresa a prisión preventiva y fijan fecha para reformalización

Durante la jornada de este viernes en la Corte de Apelaciones se llevó a cabo el control de detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, hombre sindicado como el sicario del ‘Rey de Meiggs’.

En la ocasión, se ordenó el reingreso a la cárcel del imputado con el fin de cumplir la prisión preventiva, a la vez que se fijó una audiencia de reformalización para el próximo 24 de septiembre.

Según explicó Camila López, fiscal adjunta de la Fiscalía de Investigación Especializada Oriente, “hoy día lo que se hizo fue controlar la detención y que el imputado ingresara a prisión preventiva, la que había sido decretada previamente el año pasado”.

Asimismo detalló que “se fijó otra audiencia por parte del tribunal a solicitud de los intervinientes para efecto de reformalizar a todos los imputados. Este detalle es básicamente porque en su momento el imputado, a la hora de ser detenido, indica otra identidad”.

“Al ser un antecedente relevante para los hechos de la investigación, es que se debe reformalizar a todos los imputados para subsanar ese error”, añadió.

Respecto al lugar y las medidas de seguridad, la fiscal señaló “Gendarmería es quien toma las medidas de seguridad que requiera cada imputado y también, de acuerdo a su capacidad, es que destina el centro de detención preventiva donde deberá cumplir esta medida cautelar”.

Liberación y extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández

Durante la jornada del jueves es que Mejía Hernández llegó a Chile tras ser extraditado desde Colombia, luego de haber escapado del país tras ser liberado por error en julio de 2025.

Cabe recordar que el sujeto se encontraba en prisión preventiva desde su formalización por el homicidio de José Felipe Reyes, conocido como “Rey de Meiggs”, sin embargo, tras un error fue puesto en libertad.

Tras esto Mejía Hernández, se trasladó al norte del país, desde donde huyó hacia el extranjero.

Tras meses de búsqueda, en agosto del año pasado, Mejía Hernández fue detenido en la ciudad colombiana de Barrancabermeja.