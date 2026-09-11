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    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    El juez Mario Cayul respondió enfático al representante de la policía civil que intentó plantear un punto sobre dónde deberían cumplir medidas cautelares los funcionarios implicados. “No siga, por favor. Absolutamente no ha lugar a cualquier opinión, consejo, sugerencia", dijo el magistrado.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    El juez Mario Cayul. Archivo. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Pasadas las 11 horas de este viernes comenzó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de formalización de siete imputados vinculados a una red dedicada a secuestros y extorsiones, entre los que se encuentra el exfiscal Vinko Fodich.

    Previo a que el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, comunicara los cargos en contra de los imputados, se plantearon por parte de los intervinientes una serie de incidencias.

    Entre ellas, el abogado que compareció en representación de la PDI, como institución “amiga” del tribunal, le hizo presente al juez Mario Cayul una petición que habían ingresado la jornada de ayer y que no había sido resuelta.

    “Se efectuó una petición ayer que no está resuelta, a nombre del señor director de la Policía de Investigación de Chile (Eduardo Cerna), dando su opinión respecto del eventual cumplimiento de prisión preventiva”, dijo el abogado. Esto, en atención a que hay tres funcionarios de la institución que están implicados en el caso.

    Pero el abogado no hizo más que terminar esa frase cuando el magistrado lo detuvo y le pidió no continuar.

    “No siga, por favor. Absolutamente no ha lugar a cualquier opinión, consejo, sugerencia de cualquier autoridad -de cualquier naturaleza- que hay en Chile respecto a las decisiones jurisdiccionales que aún ni siquiera se han tomado. Es decir, no corresponde”, le reprochó Cayul.

    Ante ello, el abogado intentó continuar, dando cuenta de que es la ley la que permite que el director de la PDI pueda pronunciarse, aunque el magistrado insistió: “No ha lugar”.

    Más sobre:Vinko FodichMario CayulMiguel Ángel OrellanaPDI

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