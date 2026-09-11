“No renunciaré”: los dardos de César Bravo que lo sacaron de Cobreloa en plena lucha por el ascenso.

Un sorpresivo remezón en Calama. Cobreloa informó este jueves la salida del técnico César Bravo. El equipo minero se encuentra segundo en la tabla de la Primera B y a dos puntos del líder, Santiago Wanderers.

La decisión se conoció un día después del empate 0-0 ante Deportes Antofagasta. Con ese resultado, Cobreloa llegó a los 42 puntos y se queda en el segundo lugar, mientras que el Decano lidera con 44 unidades. Un triunfo los dejaba igualados.

Lo cierto es que una vez finalizado el duelo en el Calvo y Bascuñán, Bravo otorgó una tensa rueda de prensa donde apuntó a la directiva del club. “Conmigo no se han acercado, fue César Jiménez, que es el tesorero, Harry Robledo que también se acercó, nunca me plantearon nada, lamentablemente y aquí hay que decirlo, yo estoy cansado”, dijo de entrada.

“Hay programas que siempre te tiran, que a mi me dan con todos porque ellos opinan de la forma personal y no de la forma grupal y de lo que se hace. Se los digo, yo nunca voy a renunciar, no renuncio a mis convicciones“, lanzó.

Luego dejó una adverencia. “Si quieren tomar una decisión que la tomen, yo no trabajo a través de la desconfianza. Tampoco me gusta la traición y la traición yo sé de dónde viene, sé que es lo que pasa acá, se los digo desde antes”, señaló.

“Cuando me pidan la renuncia, no lo voy a hacer, porque creo en mis convicciones. Sé lo que hago, sé lo que he luchado durante todos estos años, sé lo que he entregado, lo que he tenido que revertir calladito, nunca me he excusado en nada, en lo que tenemos, lo que no contamos”, finalizó.

Tras las declaraciones, el cuadro nortino tomó la decisión de cesarlo. “Club de Deportes Cobreloa informa que ha determinado poner término al ciclo de César Bravo como Director Técnico del primer equipo, junto a su cuerpo técnico”, informó el cuadro loíno a través de un comunicado.

“Como institución, agradecemos sinceramente a César y todo su equipo de trabajo por el compromiso, profesionalismo y dedicación demostrados durante su permanencia en nuestro Club. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”, agregó la institución.

Comunicado oficial 📄



Informamos a nuestras socias, socios e hinchada en general. pic.twitter.com/tC9XwFzZXQ — Cobreloa (@Cobreloa_SADP) September 11, 2026

Bravo había asumido como entrenador de Cobreloa en 2024. Durante su etapa al mando del equipo registró 32 victorias, 27 empates y 20 derrotas, es decir, obtuvo un 51,9% de rendimiento. Vale decir que era su cuarto período al mando del elenco nortino. Antes lo había dirigido en condición de interino en 2014, 2016 y 2017.

En la temporada anterior, el técnico llevó a Cobreloa hasta la final de la liguilla por el ascenso. En esa instancia, el conjunto cuprifero perdió ante Deportes Concepción en el estadio Zorros del Desierto.

La salida se produce con Cobreloa instalado en la parte alta de la tabla y con un partido clave ante Santiago Wanderers en el horizonte. Ambos equipos se enfrentarán el próximo 26 de septiembre, a las 15:00 horas, en Calama.