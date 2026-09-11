Gobierno inicia pago de bono de $30 mil por niño para familias del 80% más vulnerable

Este viernes el gobierno del Presidente José Antonio Kast puso en marcha el pago del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, que entrega un aporte de $30 mil por cada niño de hasta 13 años que pertenezca a una familia que esté dentro del 80% de hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares.

Según detalló el Ejecutivo, el beneficio llegará a 2,3 millones de niños de 1,7 millones de familias en todo el país.

El bono, que se pagará por una sola vez, se entrega por cada niño del hogar en una sola cuota. Además, y a diferencia de otros beneficios entregados por el Estado, esta es la primera vez que se hace un reconocimiento a las familias de acogida.

“Hoy como gobierno reconocemos, a través de esta entrega, la labor de familias que abrieron sus casas para cuidar a un niño”, destacó la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Recién nacidos

De acuerdo a la información del gobierno, este beneficio también llegará a cerca de 80 mil niños que nazcan entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que sus madres hayan integrado, al 1 de junio de 2026, un hogar perteneciente al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Esta nómina será pagada durante 2027, una vez que se hayan cerrado las inscripciones en el Registro Civil, con el objetivo de asegurar que ningún niño quede fuera de la entrega del beneficio.

Los pagos se harán de manera automática a quienes tengan Cuenta Rut del Banco Estado, y de manera presencial en sucursales de los proveedores de pagos del Instituto de Previsión Social (IPS).