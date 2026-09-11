Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

Santiago, 28 de Abril 2022. El presidente de la Republica Gabriel Boric conversa con su asesor Matias Meza Lopehandia en el Palacio de La Moneda Javier Salvo/Aton Chile.

Horas después de que se terminara el gobierno de Gabriel Boric, el 11 de marzo, se reunieron los exministros, exsubsecretarios y la directiva del Frente Amplio que entonces encabezaba Constanza Martínez.

La cita, que se realizó en la sede de calle Esmeralda, en el centro de Santiago, es recordada por el mensaje común de salir en defensa del legado del expresidente Gabriel Boric.

Pero hoy, a seis meses de haber ocurrido, ese encuentro también se rememora por el comentario que lanzó la entonces exministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien advirtió a los presentes sobre la necesidad de normar el paso de las altas autoridades en cargos públicos al mundo privado, particularmente a empresas que hayan regulado desde el Estado.

En esa ocasión todos coincidieron en que era necesario. Muchos de ellos por primera vez enfrentarían el tránsito de pasar de un cargo en el Estado y estarían en una posición expuesta en caso de que llegaran a determinados cargos en la empresa privada. El paso de autoridades a las asesorías del mundo empresarial fue un tema que históricamente han cuestionado en la colectividad, mediante algunas de sus principales figuras como el propio Boric o el exministro Giorgio Jackson.

La conclusión que se sacó sobre ese tema en dicha instancia es recordada por exautoridades del Frente Amplio, sobre todo luego de que este jueves el exjefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía reconociera en entrevista con La Segunda que “trabajo en una oficina de lobby y nunca he recibido ningún reproche ni crítica de nadie”.

“Trabajaste una vez en el Estado, ¿y no puedes volver a trabajar en el mundo privado?“, indicó el abogado al reconocer su trabajo en la consultora KOM, donde comparte espacio con Eugenio Ravinet y Freddy Ponce.

La discusión se reactivó en el FA. La nueva presidenta del partido, Gael Yeomans, se comprometió a armar una propuesta propia para regular estos casos, idea que debe conversar con la directiva nacional. La propuesta aún no está cerrada, pero desde calle Esmeralda transmiten que el foco está puesto sobre autoridades y reguladores, no sobre militantes que trabajen en el sector privado.

En la interna los dichos de Meza-Lopehandía evitaron ser comentados abiertamente. La Tercera consultó a una docena de parlamentarios de la colectividad, pero ninguno de ellos respondió por el tema que se ha transformado en incómodo.

Entre las exautoridades del FA recuerdan que hay otras figuras que pasaron por altos cargos de poder en el Ejecutivo y que, tras salir del gobierno, fundaron sus propias consultoras. Por ejemplo, el exjefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, armó junto al exasesor de la Presidencia, Leonardo Moreno, la consultora “Asesorías para el Desarrollo Limitada”, mientras que el exministro Jackson constituyó “Sur Co Consultora Limitada”.

Sin embargo, a diferencia de KOM, lugar donde trabaja Matías Meza, ninguna de las dos consultoras considera el “lobby” como giro.

En el FA también citan el caso del exsubsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, quien pasó a trabajar en una consultora que ve justamente temas medioambientales.

Consultado por este medio, la exautoridad del gobierno de Boric respondió que “yo realizo consultoría en política y cumplimiento ambiental, no he hecho lobby, sin perjuicio que no veo problema en hacerlo cumpliendo con el marco legal establecido, y con límites más allá de lo legal por ejemplo para quienes militamos en un partido político además de los personales que uno pueda tener”.

“En ese sentido, me parece positivo lo planteado por la presidenta de mi partido sobre tener un debate para establecer ciertos criterios”, agregó Proaño.

Consultado sobre la discusión de moverse en términos laborales dentro de la misma área que antes regulaba, el exsubsecretario planteó: “Me parece bastante natural y hasta positivo que la carrera profesional de una persona se desarrolle tanto en sector público como privado dentro del ámbito de su especialización. Si me parece que nuestra normativa es aún débil para evitar y controlar eventuales conflictos de interés y que se hace evidente con el actual gobierno”.

Proyectos, promesas y un pasado crítico

Históricamente la discusión por quienes hacen lobby tras haber ejercido un rol regulador ha unido a los dirigentes frenteamplistas.

En el pasado, las críticas del mundo parlamentario ligado al FA, con Boric y Jackson a la cabeza, se dieron en reiteradas ocasiones. El mismo expresidente, en su primera cuenta pública, se comprometió a que “presentaremos proyectos de ley para dotarnos de una nueva regulación del lobby y de los conflictos de intereses de la función pública”.

Luego, cuando se dio a conocer la polémica por las reservadas citas del lobista Pablo Zalaquett con ministros del entonces gobierno, Boric reconoció la polémica como un error y dijo que “no vamos a esperar que la ley cambie para actuar en función de lo que creemos que es correcto”.

Semanas atrás desde el Frente Amplio se volvió a cuestionar el tema, a raíz de la defensa que realizó el exministro Luis Cordero a una salmonera ante el Tribunal Constitucional. En esa ocasión, la ahora secretaria general, Constanza Martínez, acusó que “siempre hemos criticado la puerta giratoria”.

Su comentario llamó la atención de sectores del partido, donde algunos llegaron a temer que se produzca un tipo de “control de cuadros” respecto de las funciones que puedan realizar exautoridades frenteamplistas en el mundo privado.