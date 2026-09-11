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    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    Los últimos pronósticos anticipan un escenario marcado por el paso de un sistema frontal durante los días festivos. ¿Dónde caerán gotas durante el feriado?

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    A poco más de una semana de las celebraciones de Fiestas Patrias, los últimos pronósticos ya permiten anticipar cómo podría comportarse el tiempo durante el fin de semana largo.

    De acuerdo con la meteoróloga de Meteored Reina Campos, las actualizaciones de los modelos norteamericano GFS y europeo ECMWF muestran la llegada de un sistema frontal durante el viernes 18 de septiembre.

    Según la especialista, el sistema frontal arribaría a las zonas sur y austral del país y dejaría precipitaciones desde la Región de Los Ríos hasta el tramo norte de Magallanes.

    Aunque las lluvias no avanzarían inicialmente hacia la zona central, las nubes asociadas al sistema alcanzarían hasta O’Higgins en su límite norte, “sin precipitaciones por el momento”.

    Además, la inestabilidad atmosférica podría generar algunos “chubascos débiles” en sectores cordilleranos de Valparaíso y la Región Metropolitana durante el término de la jornada del 18 de septiembre.

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos. Foto: ATON.

    ¿Qué pasaría el sábado 19?

    Durante el sábado, las precipitaciones asociadas al sistema frontal se extenderían entre Biobío y Magallanes. En este tramo, además, existe la probabilidad de nieve desde Los Lagos hacia el extremo austral.

    El pronóstico también contempla una posibilidad de precipitaciones en la zona norte.

    Estas gotas caerían en sectores cordilleranos de las regiones de Tarapacá y Antofagasta durante la noche del sábado.

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos. FOTO: LUIS FELIPE QUINTANA S. Luis Felipe Quintana Sommella

    ¿Y el domingo 20?

    Para el último día de Fiestas Patrias, Campos señala que se espera cielo cubierto desde Coquimbo hacia el sur, mientras que las precipitaciones tendrían un carácter aislado entre La Araucanía y Magallanes.

    Sin embargo, el escenario todavía podría cambiar para la zona central.

    La meteoróloga explica que no se descarta que las lluvias asociadas al sistema frontal avancen hacia el norte, debido a que la vaguada en altura vinculada al fenómeno podría proyectarse hacia el norte del país y favorecer precipitaciones.

    Esta vaguada se ubicaría cerca de los 500 hectopascales, equivalentes a unos 5.500 metros sobre el nivel del mar.

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    Más sobre:LluviaFiestas PatriasLluviasChubascosLloviznaMeteorologíaClimaTiempoEl climaEl tiempo18 de septiembreTendenciasLa Tercera

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