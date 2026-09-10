SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    BID se reúne con el gobierno y pone foco en la inversión para generar hasta 400 mil empleos en los próximos cinco años

    Esta agenda fue presentada durante la visita oficial a Santiago del presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, quien sostuvo reuniones con el presidente José Antonio Kast; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro de Minería, Daniel Mas.

    Por 
    Valeria Vega
     
    Carlos Alonso
    msm

    El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Chile impulsarán una agenda conjunta para atraer nuevas inversiones, fortalecer sectores estratégicos y acelerar el crecimiento económico, con potencial para generar 400.000 empleos en los próximos cinco años, según estimaciones de la entidad multilateral.

    Esta agenda fue presentada durante la visita oficial a Santiago del presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, quien sostuvo reuniones con el Presidente José Antonio Kast; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, y líderes empresariales del sector minero para fortalecer el desarrollo basado en el sector privado. En ese contexto, BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, proyecta invertir US$1.000 millones al año en Chile.

    La nueva agenda también aborda la agilización de permisos para invertir, el fortalecimiento de los servicios de conocimiento, y la colaboración en aspectos como minerales críticos, seguridad, integración regional y la gestión del riesgo de desastres.

    “Chile tiene todas las condiciones para lograr un mayor dinamismo de su economía y de la creación de empleo. Desde el Grupo BID queremos acompañar esa ambición movilizando financiamiento, conocimiento, garantías e inversión privada para destrabar proyectos, modernizar sectores clave y convertir oportunidades en empleos y resultados concretos para los chilenos”, afirmó Goldfajn.

    Uno de los principales ejes de trabajo del Grupo BID en Chile será agilizar los permisos para la inversión. Con este fin, le dio un espaldarazo a la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la incorporación de herramientas digitales e inteligencia artificial que permitan reducir los tiempos de los trámites, por ejemplo, en concesiones marítimas. Este eje tiene el potencial de contribuir a crear alrededor de 150.000 empleos en los próximos cinco años.

    La reducción de los tiempos de tramitación será muy relevante para sectores como la minería y los minerales críticos, en el que Chile es líder mundial y que tiene potencial para generar 10.000 nuevos empleos.

    El Grupo BID señaló que apoyará esta agenda mediante reformas y políticas que faciliten la inversión, la movilización de capital privado y gestión de riesgos, y el desarrollo de infraestructura y cadenas de valor. Además, ambas partes trabajarán para consolidar los servicios basados en conocimiento como uno de los principales motores de crecimiento y exportación del país, promoviendo inversiones en talento digital, conectividad y transformación tecnológica.

    Con una estrategia adecuada, este sector podría generar hasta 60.000 empleos en los próximos cinco años, señaló la entidad.

    Finalmente, las prioridades de esta agenda conjunta incluyen también el fortalecimiento de la seguridad pública. El BID indicó que el crimen le cuesta anualmente a Chile el 2,4% del PIB, y reducir este problema, además de mejorar la vida de las personas, tendrá un impacto positivo en la economía y la generación de empleo. La agenda también incluye la integración regional, la gestión del riesgo de desastres y el fortalecimiento de los sistemas de cuidado y los programas para la primera infancia.

    Fondo para la vivienda

    Una de las prioridades del trabajo del Grupo BID en Chile es reforzar la reforma del mercado de capitales y el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), aportando US$2.000 millones a través del BID y BID Invest mediante garantías y movilización de financiamiento.

    De acuerdo a lo que se explicó, el objetivo es ampliar el acceso al crédito para los chilenos y ayudar a crear empleos en el sector de la construcción. Este esfuerzo se espera que contribuya a la recuperación de los 180.000 empleos en la construcción respecto de los niveles previos a la pandemia.

    Precisamente eso fue lo que se abordó durante este jueves con el Presidente de la República, José Antonio Kast, quien recibió en La Moneda Goldfajn.

    En esta instancia, Goldfajn valoró iniciativas impulsadas por el Gobierno, como la agenda de seguridad y las medidas relacionadas al crecimiento, particularmente la reforma al mercado de capitales por el efecto que tendrá en el financiamiento de las hipotecas de largo plazo y el acceso a la vivienda.

    “El Grupo BID está dispuesto no solamente a reconocer este avance, también participar de una forma activa con las garantías y el financiamiento para que esto pueda ser algo concreto en el futuro próximo”, dijo Goldfajn.

    “En el caso específico, estamos hablando de casi US$ 2.000 millones que se puede trabajar con el BID Invest y con el BID también en las garantías”, precisó el personero.

    Adicionalmente, aseguró que BID Invest proyecta invertir US$ 1.000 millones por año en Chile en sectores como la vivienda, la minería y los puertos, e incluso en áreas como la seguridad.

    En su discurso, Goldfajn afirmó que Chile está entrando en una nueva etapa centrada en el crecimiento, en la inversión y la aceleración del empleo.

    “Esta etapa no se decreta, se construye con trabajo serio, con acuerdos amplios y con socios confiables”, agregó.

    “Presidente, cuente con nosotros para seguir convirtiendo las oportunidades de Chile en inversión, crecimiento y empleo”, finalizó.

    Además, Goldfajn también anunció la apertura de una nueva sucursal en Santiago, que triplicará el espacio con el que se cuenta actualmente.

    Más sobre:BIDInversión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos 9 personas fallecidas: voraz incendio afecta a hogar de adultos mayores en Pitrufquén

    Estadio Nacional recibe a miles de visitantes para conmemorar los 53 años del golpe de Estado

    Detienen a cinco personas durante patrullajes preventivos por 11-S en Cerro Navia: portaban más de 90 bombas molotov

    Trump asegura que “hará realidad” su promesa de pagar US$5.000 a cada estadounidense pese a las críticas demócratas

    Lady Gaga se convierte en madre por primera vez junto a su novio Michael Polansky

    Barricadas incendiarias, disparos, fuegos artificiales y detenidos por porte de molotov marcan noche de nuevo aniversario del 11-S

    Lo más leído

    1.
    Canal 13 más que duplica sus pérdidas el primer semestre, pese a aumento en los ingresos

    Canal 13 más que duplica sus pérdidas el primer semestre, pese a aumento en los ingresos

    2.
    Constructora pide su reorganización para evitar la quiebra y culpa al MOP por retrasar pagos desde 2024

    Constructora pide su reorganización para evitar la quiebra y culpa al MOP por retrasar pagos desde 2024

    3.
    Minera de grupo mexicano y SQM frena construcción de 16 torres de Kimal - Lo Aguirre ubicadas en “las vetas del futuro yacimiento”

    Minera de grupo mexicano y SQM frena construcción de 16 torres de Kimal - Lo Aguirre ubicadas en “las vetas del futuro yacimiento”

    4.
    Las dudas sobre los aranceles de Trump golpean al cobre, pero el banco suizo Julius Baer mejora precio objetivo

    Las dudas sobre los aranceles de Trump golpean al cobre, pero el banco suizo Julius Baer mejora precio objetivo

    5.
    Exministro Eyzaguirre y reforma al mercado capitales: “Tiene algunos aspectos interesantes”

    Exministro Eyzaguirre y reforma al mercado capitales: “Tiene algunos aspectos interesantes”

    6.
    Gobierno oficializa la categoría de vino de “bajo alcohol” ante cambios de consumo y menores ventas del sector

    Gobierno oficializa la categoría de vino de “bajo alcohol” ante cambios de consumo y menores ventas del sector

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Al menos 9 personas fallecidas: voraz incendio afecta a hogar de adultos mayores en Pitrufquén
    Chile

    Al menos 9 personas fallecidas: voraz incendio afecta a hogar de adultos mayores en Pitrufquén

    Estadio Nacional recibe a miles de visitantes para conmemorar los 53 años del golpe de Estado

    Detienen a cinco personas durante patrullajes preventivos por 11-S en Cerro Navia: portaban más de 90 bombas molotov

    CMPC recibe cesión de terreno para nuevo terminal portuario en Rio Grande do Sul
    Negocios

    CMPC recibe cesión de terreno para nuevo terminal portuario en Rio Grande do Sul

    Canal 13 más que duplica sus pérdidas el primer semestre, pese a aumento en los ingresos

    Gobierno oficializa la categoría de vino de “bajo alcohol” ante cambios de consumo y menores ventas del sector

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno
    Tendencias

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    Mientras la Roja sigue sin DT titular: Gustavo Alfaro renueva con Paraguay de cara al Mundial 2030
    El Deportivo

    Mientras la Roja sigue sin DT titular: Gustavo Alfaro renueva con Paraguay de cara al Mundial 2030

    Una seleccionada chilena llega al fútbol italiano: Millaray Cortés deja Sevilla y ficha en la Fiorentina

    Brilla en Europa: Martina Weil logra su mejor tiempo de la temporada y avanza a la final en Budapest

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Lady Gaga se convierte en madre por primera vez junto a su novio Michael Polansky
    Cultura y entretención

    Lady Gaga se convierte en madre por primera vez junto a su novio Michael Polansky

    Roberto Musso de El Cuarteto de Nos: “Esta no es la banda que le gustaba al papá cuando era joven”

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027

    Trump asegura que “hará realidad” su promesa de pagar US$5.000 a cada estadounidense pese a las críticas demócratas
    Mundo

    Trump asegura que “hará realidad” su promesa de pagar US$5.000 a cada estadounidense pese a las críticas demócratas

    La UE reitera que los asentamientos en Cisjordania son “ilegales” tras críticas de Israel a Kallas por comparación con Crimea

    Anthropic desarticula una campaña con IA para influir en la opinión pública sobre la guerra de Sudán

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”
    Paula

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis