BID se reúne con el gobierno y pone foco en la inversión para generar hasta 400 mil empleos en los próximos cinco años

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Chile impulsarán una agenda conjunta para atraer nuevas inversiones, fortalecer sectores estratégicos y acelerar el crecimiento económico, con potencial para generar 400.000 empleos en los próximos cinco años, según estimaciones de la entidad multilateral.

Esta agenda fue presentada durante la visita oficial a Santiago del presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, quien sostuvo reuniones con el Presidente José Antonio Kast; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, y líderes empresariales del sector minero para fortalecer el desarrollo basado en el sector privado. En ese contexto, BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, proyecta invertir US$1.000 millones al año en Chile.

La nueva agenda también aborda la agilización de permisos para invertir, el fortalecimiento de los servicios de conocimiento, y la colaboración en aspectos como minerales críticos, seguridad, integración regional y la gestión del riesgo de desastres.

“Chile tiene todas las condiciones para lograr un mayor dinamismo de su economía y de la creación de empleo. Desde el Grupo BID queremos acompañar esa ambición movilizando financiamiento, conocimiento, garantías e inversión privada para destrabar proyectos, modernizar sectores clave y convertir oportunidades en empleos y resultados concretos para los chilenos”, afirmó Goldfajn.

Uno de los principales ejes de trabajo del Grupo BID en Chile será agilizar los permisos para la inversión. Con este fin, le dio un espaldarazo a la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la incorporación de herramientas digitales e inteligencia artificial que permitan reducir los tiempos de los trámites, por ejemplo, en concesiones marítimas. Este eje tiene el potencial de contribuir a crear alrededor de 150.000 empleos en los próximos cinco años.

La reducción de los tiempos de tramitación será muy relevante para sectores como la minería y los minerales críticos, en el que Chile es líder mundial y que tiene potencial para generar 10.000 nuevos empleos.

El Grupo BID señaló que apoyará esta agenda mediante reformas y políticas que faciliten la inversión, la movilización de capital privado y gestión de riesgos, y el desarrollo de infraestructura y cadenas de valor. Además, ambas partes trabajarán para consolidar los servicios basados en conocimiento como uno de los principales motores de crecimiento y exportación del país, promoviendo inversiones en talento digital, conectividad y transformación tecnológica.

Con una estrategia adecuada, este sector podría generar hasta 60.000 empleos en los próximos cinco años, señaló la entidad.

Finalmente, las prioridades de esta agenda conjunta incluyen también el fortalecimiento de la seguridad pública. El BID indicó que el crimen le cuesta anualmente a Chile el 2,4% del PIB, y reducir este problema, además de mejorar la vida de las personas, tendrá un impacto positivo en la economía y la generación de empleo. La agenda también incluye la integración regional, la gestión del riesgo de desastres y el fortalecimiento de los sistemas de cuidado y los programas para la primera infancia.

Fondo para la vivienda

Una de las prioridades del trabajo del Grupo BID en Chile es reforzar la reforma del mercado de capitales y el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), aportando US$2.000 millones a través del BID y BID Invest mediante garantías y movilización de financiamiento.

De acuerdo a lo que se explicó, el objetivo es ampliar el acceso al crédito para los chilenos y ayudar a crear empleos en el sector de la construcción. Este esfuerzo se espera que contribuya a la recuperación de los 180.000 empleos en la construcción respecto de los niveles previos a la pandemia.

Precisamente eso fue lo que se abordó durante este jueves con el Presidente de la República, José Antonio Kast, quien recibió en La Moneda Goldfajn.

En esta instancia, Goldfajn valoró iniciativas impulsadas por el Gobierno, como la agenda de seguridad y las medidas relacionadas al crecimiento, particularmente la reforma al mercado de capitales por el efecto que tendrá en el financiamiento de las hipotecas de largo plazo y el acceso a la vivienda.

“El Grupo BID está dispuesto no solamente a reconocer este avance, también participar de una forma activa con las garantías y el financiamiento para que esto pueda ser algo concreto en el futuro próximo”, dijo Goldfajn.

“En el caso específico, estamos hablando de casi US$ 2.000 millones que se puede trabajar con el BID Invest y con el BID también en las garantías”, precisó el personero.

Adicionalmente, aseguró que BID Invest proyecta invertir US$ 1.000 millones por año en Chile en sectores como la vivienda, la minería y los puertos, e incluso en áreas como la seguridad.

En su discurso, Goldfajn afirmó que Chile está entrando en una nueva etapa centrada en el crecimiento, en la inversión y la aceleración del empleo.

“Esta etapa no se decreta, se construye con trabajo serio, con acuerdos amplios y con socios confiables”, agregó.

“Presidente, cuente con nosotros para seguir convirtiendo las oportunidades de Chile en inversión, crecimiento y empleo”, finalizó.

Además, Goldfajn también anunció la apertura de una nueva sucursal en Santiago, que triplicará el espacio con el que se cuenta actualmente.