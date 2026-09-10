Al menos siete muertos y más de 70 heridos tras ataques rusos contra provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

Ataques rusos a la ciudad de Pavlohrad, en la provincia de Dnipropetrovsk, en el sudeste de Ucrania. Foto: Administración Regional de Dnipropetrovsk.

Al menos siete personas murieron y 76 resultaron heridas en ataques perpetrados este jueves por el Ejército de Rusia contra distintos puntos de la provincia de Dnipropetrovsk, en el sudeste de Ucrania.

El gobernador militar de la región, Oleksandr Ganzha, confirmó en redes sociales este balance, que incluye cinco víctimas mortales y 67 lesionados, entre ellos dos menores de cuatro años y otra niña de 11, tras un bombardeo sobre la ciudad de Pavlohrad.

En Dnipró, capital provincial, dos personas fallecieron después de la ofensiva a una planta de aceite de girasol, propiedad de la multinacional estadounidense Bunge, como informó el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andri Sibiga.

Este ataque, además, dejó al menos cinco heridos, incluida una pequeña de seis años y una mujer de 24 que se encuentra hospitalizada con un cuadro “moderado”, según indicó el gobernador Ganzha.

También se registraron ataques en distintas instalaciones en Nikopol, municipio cerca de Zaporiyia -en los que al menos una persona resultó herida-, así como en las localidades de Sinelnikov y Kamianski.

Acuerdo militar con Canadá

Los ataques contra Dnipropetrovsk se conocen la misma jornada en que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, alcanzaron nuevos acuerdos en materia militar que superan los US$2.000 millones, la mitad de los cuales estarán destinados para que Kiev proteja su espacio aéreo.

El mandatario ucraniano, que fue recibido por Carney en la ciudad de Calgary, precisó que los acuerdos “ascienden a más de US$2.000 millones, incluido un paquete gubernamental de más de US$1.000 millones destinado a nuestra defensa, principalmente para proteger nuestro espacio aéreo: misiles para los Patriot, munición para los F-16 y la coproducción de drones ”.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky y el primer ministro canadiense Mark Carney firman nuevos acuerdos para la defensa de Ucrania. Foto: @ZelenskyyUa en X. PRESIDENTE ZELENSKI EN X

“Hoy hemos alcanzado un acuerdo sobre el ‘Drone Deal’ y se ha firmado el primer documento. Esto nos brindará oportunidades adicionales para financiar la defensa de Ucrania, al tiempo que proporcionará a Canadá una nueva ventaja tecnológica probada en la guerra moderna”, afirmó Zelensky.

El jefe de Estado europeo además dio a Carney su agradecimiento por estos convenios, que incluyen el entrenamiento de más de una veintena de pilotos ucranianos en el país norteamericano, lo cual “supondrá un refuerzo significativo” para su fuerza aérea, y un fondo de US$40 millones para veteranos del Ejército ucraniano.

Lo acordado este jueves también contempla ayudas para el sector energético de Ucrania. “Esto es importante. Contamos con acuerdos concretos en el sector energético que nos fortalecerán tanto de cara a este invierno como a largo plazo”, señaló al respecto el mandatario.