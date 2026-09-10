Javier Milei suspende viaje a Londres previsto para octubre en medio de tensión por islas Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió suspender el viaje que tenía programado para octubre a Londres, Reino Unido, donde planeaba dar una charla en la Universidad de Oxford y mantener reuniones con empresarios.

Una decisión que coincide con el endurecimiento del gobierno de su política en torno al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas -bajo administración británica desde 1833- y que fue confirmada por el gobierno transandino al periódico Clarín.

La estadía de Milei en la capital británica estaba prevista para el 23 y 24 de octubre próximos y concretaba un viejo anhelo del mandatario libertario, quien desde que asumió su cargo dio a conocer su deseo de visitar dicho país europeo, como recordó el medio argentino.

La cancelación del viaje se conoce un día después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara en un discurso ante la Cámara de los Comunes que será “implacable” a la hora de defender la soberanía sobre las islas Falklands, el nombre oficial británico de las Malvinas.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Falklands que decidieron ser británicos” , apuntó Burnham este jueves en alusión al último referéndum en las islas cuya soberanía reclama Argentina.

Esto, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara a Reino Unido con cambiar la posición de neutralidad diplomática que mantiene Washington frente a las islas.

Una neutralidad que, como destacó Clarín, nunca evitó que la Casa Blanca siempre apoyara el poder de facto que ejerce este país europeo sobre las islas en disputa en el Atlántico Sur, como son las Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.

Hace pocos días y durante una cadena nacional, el presidente Milei anticipó que endurecerá las sanciones contra empresas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la zona de las islas Malvinas.

Poco más tarde anunció que se había abierto un proceso sancionatorio contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la cuenca Malvinas sin autorización argentina, pero no dio nombres de las compañías sancionadas, de acuerdo con el diario Página 12.

La próxima escala internacional del jefe de Estado transandino será a Nueva York, EE.UU., donde participará de la Asamblea General de la ONU y llevará el reclamo argentino por las islas administradas por Reino Unido, en compañía de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.