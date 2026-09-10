Arrau valora extradición de Alberto Mejía por homicidio del “Rey de Meiggs”: “Si es declarado culpable, que tenga una condena ejemplar”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó este jueves la extradición desde Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, sujeto de nacionalidad venezolana y acusado del homicidio de José Felipe Reyes Ossa, comerciante y empresario conocido como el “Rey de Meiggs”.

“(Un) sicario venezolano llega extraditado a Chile, Alberto Mejía, presunto homicida del Rey de Meiggs”, señaló el secretario de Estado ante la llegada del criminal a nuestro país.

Este jueves arribó en un vuelo de Avianca procedente desde Bogotá, donde fue recibido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Santiago 10 de septiembre 2026. Extraditado por el Homicidio del rey de meiiggs es fotografiado en la PDI Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Sin embargo, Arrau matizó que “esto demuestra todo lo que tenemos que mejorar en nuestro país: él ya había estado detenido y por una serie de errores, fue puesto en libertad, había abandonado nuestro país vulnerando las fronteras, con apoyo internacional y del crimen organizado”.

“Hoy esperamos que enfrente a la justicia y si es declarado culpable, tenga una condena ejemplar, para que en Chile vuelva a mandar la ley, recuperemos la tranquilidad, el respeto a nuestras fuerzas de orden y seguridad y hagamos las cosas bien para tener un país tranquilo y en orden”, agregó Arrau.

Cabe señalar que Mejía fue detenido en agosto del año pasado en la ciudad colombiana de Barrancabermeja, tras haber “vulnerado” el sistema judicial chileno luego de usar una identidad distinta en el país, lo que permitió su excarcelación.

Su salida de prisión preventiva en Chile ocurrió luego de su formalización el 9 julio del año 2025. A 24 horas de enviarlo a cumplir con la máxima medida cautelar, fue dejado en libertad “por un error” entre las comunicaciones del Poder Judicial y Gendarmería.