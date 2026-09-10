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    Nubank anuncia su llegada a Estados Unidos y presenta cuenta NU Global

    El banco digital ya cuenta con operaciones en Brasil, México y Colombia. Con NU Global se permitirá movilizar dinero de distintas divisas a más de 35 países.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Nu Foto: NUBANK

    El banco digital NU anunció este jueves el inicio de sus operaciones en Estados Unidos, avanzando en su plan de expansión regional.

    Con esto, NU suma el mercado estadounidense a su portafolio, donde ya se encuentran Brasil, México y Colombia. Según señalaron, su base de clientes ya supera los 140 millones, con una utilidad neta trimestral sobre los US$1.000 millones y un rendimiento de su capital que superó el 32%.

    Adicionalmente, se dio a conocer el lanzamiento de NU Global, una cuenta digital multidivisa que permite movilizar dinero sin comisiones en más de 35 países.

    “Este es el siguiente capítulo de algo que comenzamos hace trece años en una pequeña casa de São Paulo. Desde nuestra fundación, hemos creído que la banca digital centrada obsesivamente en el consumidor es el futuro de la banca minorista a nivel global y, después de demostrar esta hipótesis con más de 140 millones de clientes entusiastas en América Latina, nos entusiasma comenzar a ejecutar nuestra tesis más allá de nuestra región principal”, dijo David Vélez, fundador y CEO de Nu.

    Actualmente el rendimiento diario para los dólares digitales se encuentra en 3,5% APY (rentabilidad anual) y 2,2% APY en el caso del euro digital.

    A través de la aplicación, los usuarios también pueden operar una selección cuidadosamente elegida de activos digitales, incluidos Bitcoin y Ethereum.

    Más sobre:NubankNUEstados Unidosbanca

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