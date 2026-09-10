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    Presidente Kast da largada al Mundial de Rally en Concepción entre pifias: “Aquí nos une algo que no es la política, nos une el deporte”

    El jefe de Estado terminó su alocución entre aplausos tras emplazar a quienes lo abucheaban desde los alrededores del escenario, emplazado en la plaza de la Independencia de la ciudad penquista.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Presidente Kast en Concepción dando la largada al Mundial de Rally.

    El Presidente José Antonio Kast participó este jueves en la largada del Mundial de Rally en la ciudad de Concepción, Región del Biobío, donde recibió abucheos de parte de los presentes, mientras se dirigía al público en la Plaza de la Independencia.

    Hasta el lugar llegó junto a distintas autoridades, entre ellas los ministros del Deporte, Francisco Rivero y de Defensa, Fernando Barros, además del gobernador del Biobío, Sergio Giacaman y la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos. Sobre el escenario también estuvo el piloto nacional Francisco “Chaleco” López.

    Al iniciar el evento, el Presidente Kast tomó la palabra, para ofrecérsela luego a López, quien destacó a los corredores locales y la realización del evento en la zona. También relevó el rol de Felipe Horta y el piloto local, Jorge Martínez.

    Tras ello, le entregaron de vuelta el micrófono a Kast, quien comenzó a recibir pifias de parte de asistentes al evento, aunque también aplausos de sus partidarios.

    Y con el fin de aplacar el ambiente, el mandatario afirmó: “Aquí nos une algo que no es la política, nos une el deporte”.

    Tras eso, solicitó un aplauso a jóvenes que participarán de las próximas olimpiadas. Ante la tibia recepción del público, Kast reiteró su solicitud de aplausos y luego, tras mencionar que lo acompañaban sus ministros, los silbidos y abucheos se acrecentaron.

    “Voy a pedir a aquellos que pueden tener una opinión distinta en política, que hoy estamos aquí por algo distinto, estamos por el deporte, estamos por Biobío, estamos por Chile. A ustedes les pido que levanten sus banderas, que se sientan orgullosos de que en Chile se realice por quinta vez este rally”, afirmó Kast, incrementando el tono de voz y terminando en aplausos de sus adherentes.

    Más sobre:Presidente José Antonio KastMundial de RallyConcepciónBiobíoFernando BarrosFrancisco Riveros

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