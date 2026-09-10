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    Culto

    Kings of Leon adelantan su nuevo disco con My Whole World

    La banda anuncia el lanzamiento de O My Beloved, su décimo disco de estudio para noviembre. Mientras, acaban de liberar el primer sencillo promocional.

    Por 
    Equipo de Culto

    La banda multiplatino de rock Kings of Leon anuncia hoy su décimo álbum de estudio, O My Beloved, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de noviembre a través de Love Tap Records, con distribución de Virgin Music. El álbum ya se encuentra disponible para pre-ordenar AQUÍ.

    Con O My Beloved, Kings of Leon presenta su disco más íntimo y vulnerable hasta la fecha, una colección de canciones que reflexiona acerca de las personas, las experiencias y el recorrido que llevaron a la banda hasta donde se encuentra hoy. Como su primer álbum producido completamente por sus integrantes, el disco da vida a su visión creativa colectiva y ofrece un sonido profundamente personal e inconfundiblemente propio.

    Alejándose de la amplitud sonora que ha definido gran parte de su trayectoria, el álbum regresa al espíritu crudo y sin filtros de la música que crearon cuando llegaron por primera vez a Nashville. Profundamente personales y centradas en la gratitud, la familia y el aprecio por la vida que han construido juntos, las canciones capturan a los hombres y padres en quienes se han convertido, y encuentran significado en las personas, los recuerdos y los momentos cotidianos que han moldeado sus vidas. Como una carta de amor a su familia y al camino que los llevó hasta este punto, O My Beloved ofrece una perspectiva íntima de los cuatro integrantes y el recorrido que han compartido.

    “Ya superamos todo aquello que alguna vez imaginamos que podríamos lograr y construimos algo verdaderamente especial. Pensé: ¿no sería hermoso crear un álbum que mirara hacia atrás, hacia todo lo que hemos hecho, y valorara la manera en la que llegamos hasta aquí?”, dice el vocalista Caleb Followill.

    “En las canciones están nuestras familias, historias de nuestra infancia y cosas que quizá no parecían tan importantes en aquel momento, pero ver la manera en la que terminan apareciendo dentro de estos temas me permite comprender el enorme impacto que realmente tuvieron en mi vida.”

    Junto con el anuncio del álbum, Kings of Leon lanza “My Whole World,” el primer single de O My Beloved, que tuvo su primera reproducción en The Spectrum de SiriusXM. La canción surgió desde un lugar profundamente personal, permitiendo que recuerdos y emociones conservados durante mucho tiempo encontraran su camino hacia la música. El resultado es una introducción al álbum cargada de emoción y un vistazo al lado más vulnerable de Kings of Leon que recorre todo el disco.

    Escucha My Whole World a continuación

    Más sobre:Kings of LeonMy Whole WorldO My BelovedMúsicaMúsica Culto

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