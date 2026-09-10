Revisa la espectacular goleada de Bayern Múnich sobre Bodo/Glimt para presentar su candidatura al título

Minuto a minuto

Bayern Múnich 5-0 Bodo/Glimt

90+6′, ACABA EL PARTIDO

Bayern muestra sus credenciales con una espectacular goleada sobre los nórdicos. Los otros resultados en paralelo: Como 4, Leipzig 1; Manchester United 4, Sabah FC 0; Slavia Praga 2, Lens 3.

90+2′, GOOOL DE BAYERN!!!!

Doblete de Michael Olise para colocar el quinto.

90′, Como 4-1 Leipzig

Máximo Perrone suma la cuarta cifra para los italianos.

88′, ROJA PARA BODO

Odin Bjortuft ve la expulsión por una falta de último recurso al borde del área.

83′, GOOOL DE BAYERN!!!!

Remate impresionante de Michael Olise para lograr la cuarta cifra germana.

82′, Tres cambios en los bávaros

Lennart Karl, Tom Bischof e Hiroki Ito entran por Díaz, Kimmich y Davies

77′, GOOOL DE BAYERN!!!!

Alphonso Davies aumenta las cifras con espectacular volea desde el borde del área.

73′, Slavia Praga 1-1 Lens

Abdallah Sima logra la paridad de los galos.

71′, Cambio en Bodo

Ulrik Saltnes ingresa por Joshua Kitolano.

68′, Manchester U. 4-0 Sabah FC

Lisandro Martínez aumenta las cifras para los británicos.

66′, Cambio en Bodo/Glimt

Jens Petter Hauge entra por Sondre Fet.

66′, Doble cambio alemán

Ismael Saibari y Josip Stanisic ingresan por Musiala y Laimer, respectivamente.

61′, GOOOOL DE BAYERN!

Harry Kane cabecea en área chica para aumentar las cifras en Bavaria.

58′, Como 3-1 Leipzig

Andrija Maksimovic descuenta para los germanos.

54′, Como 3-0 Leipzig

Assane Diao aumenta las cifras para los lombardos.

51′, Slavia Praga 1-0 Lens

Danijel Sturm abre las cifras para los checos.

47′, GOOOOL DE BAYERN!!!

Musiala derrota a resistencia del recién ingresado Faye con una media vuelta.

46′, Inicia el complementario en Baviera

Vuelve a rodar la pelota en casa de los muniqueses.

46′, Cambio de arquero para Bodo

Julian Faye-Lund entra por el lesionado Nikita Haikin.

45+3′, Acaba la primera parte en Alemania

Bodo/Glimt cosecha valiosa igualdad a cero contra el gigante bávaro. El club germanp tiene la pelota, ha tenido al menos tres ocasiones claras, pero no logra romper el cero.

45′ Manchester 3-0 Sabah

Bruno Fernandes y Benjamin Sesko empiezan la goleada de los británicos.

44′, En la líneaaaa

Centro de Davis y el tiro de Kimmich es contenido en la línea por el meta Haikin.

41′, Cercaaaa el Bayern

Musiala estuvo dos veces muy cerca de lograr el primero para los locales.

38′, Como 2-0 Lepizig

Anastosios Douvikas aumenta cifras para los lombardos.

35′, Palo del Bayern

Joshua Kimmich estrella la pelota e la base del vertical. Era el primero de los bávaros.

31′, Más cerca el cuadro bávaro

Largo remate de Olise que llega a las manos del meta del Bodo.

27′, Manchester United 1-0 Sabah

Matheus Cunha logra el primero para los británicos.

15′, Como 1-0 Leipzig

Martin Baturina abre la cuenta para los italianos.

11′, Otra de Bayern

El remate de Kane es bien tomado por el meta de Bodo.

5′, Casi los bávaros

El arquero Nikita Haikin evita el gol de Luis Díaz, en la línea.

1′, Comienza en Múnich

Rueda la pelota en el Allianz Arena.





Cuatro partidos

En paralelo, se disputan los duelo entre Como de Italia vs. Leipzig de Alemania, Manchester United contra el Sabah azerí y Slavia Praga vs. Lens. Hay dos resultados confirmados: Fenerbahce 1, Roma 1 y PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1.

El once de los noruegos

Dette er Glimts lag mot Bayern München 🫡 pic.twitter.com/14vqvlBCXw — FK Bodø/Glimt (@Glimt) September 10, 2026

Formación de los bávaros

✨ 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. FK Bodø/Glimt ✨ pic.twitter.com/giaNiKH9W8 — FC Bayern München (@FCBayern) September 10, 2026

Buenas tardes

Acá empieza la transmisión de El Deportivo de los partidos de la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League, que tiene el duelo entre el favorito Bayern Múnich y Bodo/Glimt de Noruega, la sorpresa de la pasada versión del torneo europeo.