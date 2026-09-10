Revisa la espectacular goleada de Bayern Múnich sobre Bodo/Glimt para presentar su candidatura al título
El elenco germano se enfrenta a los noruegos por la primera fecha de la fase de grupos de la competencia.
Minuto a minuto
Bayern Múnich 5-0 Bodo/Glimt
90+6′, ACABA EL PARTIDO
Bayern muestra sus credenciales con una espectacular goleada sobre los nórdicos. Los otros resultados en paralelo: Como 4, Leipzig 1; Manchester United 4, Sabah FC 0; Slavia Praga 2, Lens 3.
90+2′, GOOOL DE BAYERN!!!!
Doblete de Michael Olise para colocar el quinto.
90′, Como 4-1 Leipzig
Máximo Perrone suma la cuarta cifra para los italianos.
88′, ROJA PARA BODO
Odin Bjortuft ve la expulsión por una falta de último recurso al borde del área.
83′, GOOOL DE BAYERN!!!!
Remate impresionante de Michael Olise para lograr la cuarta cifra germana.
82′, Tres cambios en los bávaros
Lennart Karl, Tom Bischof e Hiroki Ito entran por Díaz, Kimmich y Davies
77′, GOOOL DE BAYERN!!!!
Alphonso Davies aumenta las cifras con espectacular volea desde el borde del área.
73′, Slavia Praga 1-1 Lens
Abdallah Sima logra la paridad de los galos.
71′, Cambio en Bodo
Ulrik Saltnes ingresa por Joshua Kitolano.
68′, Manchester U. 4-0 Sabah FC
Lisandro Martínez aumenta las cifras para los británicos.
66′, Cambio en Bodo/Glimt
Jens Petter Hauge entra por Sondre Fet.
66′, Doble cambio alemán
Ismael Saibari y Josip Stanisic ingresan por Musiala y Laimer, respectivamente.
61′, GOOOOL DE BAYERN!
Harry Kane cabecea en área chica para aumentar las cifras en Bavaria.
58′, Como 3-1 Leipzig
Andrija Maksimovic descuenta para los germanos.
54′, Como 3-0 Leipzig
Assane Diao aumenta las cifras para los lombardos.
51′, Slavia Praga 1-0 Lens
Danijel Sturm abre las cifras para los checos.
47′, GOOOOL DE BAYERN!!!
Musiala derrota a resistencia del recién ingresado Faye con una media vuelta.
46′, Inicia el complementario en Baviera
Vuelve a rodar la pelota en casa de los muniqueses.
46′, Cambio de arquero para Bodo
Julian Faye-Lund entra por el lesionado Nikita Haikin.
45+3′, Acaba la primera parte en Alemania
Bodo/Glimt cosecha valiosa igualdad a cero contra el gigante bávaro. El club germanp tiene la pelota, ha tenido al menos tres ocasiones claras, pero no logra romper el cero.
45′ Manchester 3-0 Sabah
Bruno Fernandes y Benjamin Sesko empiezan la goleada de los británicos.
44′, En la líneaaaa
Centro de Davis y el tiro de Kimmich es contenido en la línea por el meta Haikin.
41′, Cercaaaa el Bayern
Musiala estuvo dos veces muy cerca de lograr el primero para los locales.
38′, Como 2-0 Lepizig
Anastosios Douvikas aumenta cifras para los lombardos.
35′, Palo del Bayern
Joshua Kimmich estrella la pelota e la base del vertical. Era el primero de los bávaros.
31′, Más cerca el cuadro bávaro
Largo remate de Olise que llega a las manos del meta del Bodo.
27′, Manchester United 1-0 Sabah
Matheus Cunha logra el primero para los británicos.
15′, Como 1-0 Leipzig
Martin Baturina abre la cuenta para los italianos.
11′, Otra de Bayern
El remate de Kane es bien tomado por el meta de Bodo.
5′, Casi los bávaros
El arquero Nikita Haikin evita el gol de Luis Díaz, en la línea.
1′, Comienza en Múnich
Rueda la pelota en el Allianz Arena.
Cuatro partidos
En paralelo, se disputan los duelo entre Como de Italia vs. Leipzig de Alemania, Manchester United contra el Sabah azerí y Slavia Praga vs. Lens. Hay dos resultados confirmados: Fenerbahce 1, Roma 1 y PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1.
El once de los noruegos
Formación de los bávaros
Buenas tardes
Acá empieza la transmisión de El Deportivo de los partidos de la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League, que tiene el duelo entre el favorito Bayern Múnich y Bodo/Glimt de Noruega, la sorpresa de la pasada versión del torneo europeo.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.