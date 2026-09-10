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    El Deportivo

    Revisa la espectacular goleada de Bayern Múnich sobre Bodo/Glimt para presentar su candidatura al título

    El elenco germano se enfrenta a los noruegos por la primera fecha de la fase de grupos de la competencia.

    Por 
    El Deportivo
    Bayern Múnich. Foto referencial de redes sociales @fcbayern

    Minuto a minuto

    Bayern Múnich 5-0 Bodo/Glimt

    90+6′, ACABA EL PARTIDO

    Bayern muestra sus credenciales con una espectacular goleada sobre los nórdicos. Los otros resultados en paralelo: Como 4, Leipzig 1; Manchester United 4, Sabah FC 0; Slavia Praga 2, Lens 3.

    90+2′, GOOOL DE BAYERN!!!!

    Doblete de Michael Olise para colocar el quinto.

    90′, Como 4-1 Leipzig

    Máximo Perrone suma la cuarta cifra para los italianos.

    88′, ROJA PARA BODO

    Odin Bjortuft ve la expulsión por una falta de último recurso al borde del área.

    83′, GOOOL DE BAYERN!!!!

    Remate impresionante de Michael Olise para lograr la cuarta cifra germana.

    82′, Tres cambios en los bávaros

    Lennart Karl, Tom Bischof e Hiroki Ito entran por Díaz, Kimmich y Davies

    77′, GOOOL DE BAYERN!!!!

    Alphonso Davies aumenta las cifras con espectacular volea desde el borde del área.

    73′, Slavia Praga 1-1 Lens

    Abdallah Sima logra la paridad de los galos.

    71′, Cambio en Bodo

    Ulrik Saltnes ingresa por Joshua Kitolano.

    68′, Manchester U. 4-0 Sabah FC

    Lisandro Martínez aumenta las cifras para los británicos.

    66′, Cambio en Bodo/Glimt

    Jens Petter Hauge entra por Sondre Fet.

    66′, Doble cambio alemán

    Ismael Saibari y Josip Stanisic ingresan por Musiala y Laimer, respectivamente.

    61′, GOOOOL DE BAYERN!

    Harry Kane cabecea en área chica para aumentar las cifras en Bavaria.

    58′, Como 3-1 Leipzig

    Andrija Maksimovic descuenta para los germanos.

    54′, Como 3-0 Leipzig

    Assane Diao aumenta las cifras para los lombardos.

    51′, Slavia Praga 1-0 Lens

    Danijel Sturm abre las cifras para los checos.

    47′, GOOOOL DE BAYERN!!!

    Musiala derrota a resistencia del recién ingresado Faye con una media vuelta.

    46′, Inicia el complementario en Baviera

    Vuelve a rodar la pelota en casa de los muniqueses.

    46′, Cambio de arquero para Bodo

    Julian Faye-Lund entra por el lesionado Nikita Haikin.

    45+3′, Acaba la primera parte en Alemania

    Bodo/Glimt cosecha valiosa igualdad a cero contra el gigante bávaro. El club germanp tiene la pelota, ha tenido al menos tres ocasiones claras, pero no logra romper el cero.

    45′ Manchester 3-0 Sabah

    Bruno Fernandes y Benjamin Sesko empiezan la goleada de los británicos.

    44′, En la líneaaaa

    Centro de Davis y el tiro de Kimmich es contenido en la línea por el meta Haikin.

    41′, Cercaaaa el Bayern

    Musiala estuvo dos veces muy cerca de lograr el primero para los locales.

    38′, Como 2-0 Lepizig

    Anastosios Douvikas aumenta cifras para los lombardos.

    35′, Palo del Bayern

    Joshua Kimmich estrella la pelota e la base del vertical. Era el primero de los bávaros.

    31′, Más cerca el cuadro bávaro

    Largo remate de Olise que llega a las manos del meta del Bodo.

    27′, Manchester United 1-0 Sabah

    Matheus Cunha logra el primero para los británicos.

    15′, Como 1-0 Leipzig

    Martin Baturina abre la cuenta para los italianos.

    11′, Otra de Bayern

    El remate de Kane es bien tomado por el meta de Bodo.

    5′, Casi los bávaros

    El arquero Nikita Haikin evita el gol de Luis Díaz, en la línea.

    1′, Comienza en Múnich

    Rueda la pelota en el Allianz Arena.


    Cuatro partidos

    En paralelo, se disputan los duelo entre Como de Italia vs. Leipzig de Alemania, Manchester United contra el Sabah azerí y Slavia Praga vs. Lens. Hay dos resultados confirmados: Fenerbahce 1, Roma 1 y PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1.

    El once de los noruegos

    Formación de los bávaros

    Buenas tardes

    Acá empieza la transmisión de El Deportivo de los partidos de la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League, que tiene el duelo entre el favorito Bayern Múnich y Bodo/Glimt de Noruega, la sorpresa de la pasada versión del torneo europeo.

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