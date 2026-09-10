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    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar

    El futbolista de Universidad Católica reconoce que atraviesa un complicado presente.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Gary Medel aborda su presente en Universidad Católica. El Pitbull atraviesa un complejo momento personal, marcado por lesiones y problemas familiares.

    “He estado con un poco de lesiones y ese tipo de cosas. De la cabeza también, un poco complicado, con problemas familiares, pero voy mejorando día a día, preparándome para lo que viene”, aseguró el mediocampista a TNT Sports.

    Durante la actual temporada, Medel ha tenido escasa continuidad debido a distintas dificultades físicas. Su contrato con el cuadro precordillerano vence en diciembre. Pese a los inconvenientes, el jugador mantiene como objetivo conseguir un título con la UC. “No he tenido la suerte de ser campeón a nivel de clubes. Espero ser campeón con Católica y, si no, tratar de intentarlo, como siempre. Voy a dar lo mejor por Católica, por mis compañeros y por los hinchas”, dijo.

    El equipo de Daniel Garnero marcha actualmente en el segundo lugar de la Liga de Primera, pero lejos de Colo Colo: son 14 puntos de diferencia. Claro que también está clasificado a los octavos de final de la Copa Chile.

    Gary Medel en la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El retiro de Mauricio Isla

    Por otro lado, Medel también se refirió al retiro de Mauricio Isla. Ambos compartieron durante varios años en la selección chilena y fueron parte de la Generación Dorada.

    “Es una pena grande, la verdad. Pasé muy buenos momentos con Mauricio, lo conozco desde los 10 años, toda la vida juntos”, señaló el Pitbull.

    El jugador de la UC respaldó la decisión del excarrilero. “Si le hace bien a él, para estar con su familia, en paz, tranquilo, y sabemos la carrera extraordinaria que tuvo, así que le deseo lo mejor en lo que viene ahora y que disfrute”, agregó.

    Cabe destacar que actualmente, Medel está trabajando además en la promoción de la serie documental que produce HBO Max sobre su carrera. El rodaje comenzó hace algunas semanas y contempla registros en distintos lugares vinculados con la trayectoria del futbolista.

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