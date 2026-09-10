Stage Tour suma canciones de Blur, Sabaton y Powerman 5000 a su repertorio

Stage Tour continúa ampliando su banda sonora.

El videojuego de ritmo desarrollado por RedOctane Games anunció tres nuevas incorporaciones: Parklife, de Blur; Night Witches, de Sabaton; y When Worlds Collide, de Powerman 5000. Con ellas, el repertorio revelado alcanza las 48 canciones.

Los temas se suman a una selección que ya incluye a Metallica, Radiohead, The Cure, Muse y Red Hot Chili Peppers, entre otros.

El juego tendrá más de 90 canciones que abarcan seis décadas , y la próxima tanda de anuncios está programada para el 16 de septiembre.

De qué trata Stage Tour

Stage Tour suma canciones de Blur, Sabaton y Powerman 5000 a su repertorio

Stage Tour es el heredero natural de títulos señeros del catálogo de simuladores, como Guitar Hero y Rock Band.

La propuesta permitirá interpretar guitarra, bajo, batería y voz, con opciones para jugar en solitario o en grupos de hasta cuatro participantes .

También ofrecerá controles mediante teclado o mando convencional.

Stage Tour se estrenará el 10 de diciembre de 2026 en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.