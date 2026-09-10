Stage Tour suma canciones de Blur, Sabaton y Powerman 5000 a su repertorio
El videojuego musical ya tiene 48 temas confirmados y llegará el 10 de diciembre con una selección de más de 90 canciones.
Stage Tour continúa ampliando su banda sonora.
El videojuego de ritmo desarrollado por RedOctane Games anunció tres nuevas incorporaciones: Parklife, de Blur; Night Witches, de Sabaton; y When Worlds Collide, de Powerman 5000. Con ellas, el repertorio revelado alcanza las 48 canciones.
Los temas se suman a una selección que ya incluye a Metallica, Radiohead, The Cure, Muse y Red Hot Chili Peppers, entre otros.
El juego tendrá más de 90 canciones que abarcan seis décadas, y la próxima tanda de anuncios está programada para el 16 de septiembre.
De qué trata Stage Tour
Stage Tour es el heredero natural de títulos señeros del catálogo de simuladores, como Guitar Hero y Rock Band.
La propuesta permitirá interpretar guitarra, bajo, batería y voz, con opciones para jugar en solitario o en grupos de hasta cuatro participantes.
También ofrecerá controles mediante teclado o mando convencional.
Stage Tour se estrenará el 10 de diciembre de 2026 en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.
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