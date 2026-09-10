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    Trump anticipa que el petróleo bajará recién después de las elecciones de medio término

    El precio del petróleo Brent supera ya los US$ 101 por barril, mientras que el WTI anota un alza de más de 1%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Petróleo se encuentra en máximos desde julio.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en la noche que los precios de la energía, elevados por la guerra con Irán, no bajarán sino hasta después de las elecciones de medio término, que se realizarán a comienzos de noviembre, según informó CNBC.

    “Justo después de la elección, los precios del petróleo se van a desplomar”, dijo el mandatario a periodistas en la Base Conjunta Andrews, antes de viajar a Texas para la convención de medio término del Partido Republicano, informó CNBC.

    Trump había sido consultado sobre cómo planea explicarles a los estadounidenses el reciente salto del crudo, que alcanzó niveles no vistos desde las primeras semanas del conflicto.

    “Creo que es muy fácil explicárselo a Estados Unidos”, respondió. “Todo lo que hay que hacer es preguntar: ‘¿Van a dejar que Irán tenga un arma nuclear?’. Y la respuesta es no”.

    Al cierre de esta edición, el crudo Brent de referencia para Chile anota un alza de 0,55%, hasta los US$ 101,76, un valor no visto desde julio pasado, según Tradingview. En Nueva York, por su parte, el WTI de referencia para EE.UU., sube 1,12% a US$ 97,14.

    Irán y los comicios

    El mandatario también aseguró que la guerra contra Irán, que ya cumple su séptimo mes terminará “inmediatamente después de la elección”. Al pedírsele que explicara esa predicción, Trump, quien ha declarado victoria en reiteradas ocasiones, respondió: “No pueden resistir más”.

    A continuación, sugirió que Teherán busca beneficiarse de un resultado electoral adverso para él. “Están desesperados por tratar de influir en la elección, para que llegue un grupo de gente bien débil, que los deje tranquilos y les permita tener su arma nuclear”, afirmó.

    Norbert Rücker, director de Economía e Investigación de Nueva Generación, Julius Baer, dijo que el miedo se está extendiendo por el mercado petrolero, alimentado por las continuas hostilidades en el Medio Oriente.

    Imagen del banco privado suizo, Julius Baer. Arnd Wiegmann

    Sin embargo, el experto dijo que los temores sobre el suministro contrastan con el funcionamiento sorprendentemente estable del mercado.

    “Las exportaciones desde Oriente Medio y las reservas mundiales de petróleo se mantienen sólidas, y las hostilidades en curso no han revertido las tendencias de suministro establecidas”, afirmó.

    Según Rücker, la brecha de percepción sugiere que hay una prima de riesgo excepcionalmente inflada incorporada en los precios. “Guiados por los fundamentos y sabiendo que las oleadas especulativas son de corta duración, nos mantenemos en nuestra perspectiva cautelosa respecto al petróleo”, sentenció.

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